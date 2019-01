50% de las cuentas de Facebook son falsas, dice excompañero de Zuckerberg

Aaron Greenspan, un excompañero universitario del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, sacudió el ecosistema de esta red social al publicar hace unos días un estudio en el que asevera que por lo menos la mitad de las cuentas en esa plataforma son falsas.

De acuerdo con Greenspan, el fundador y director de Facebook se ha dedicado a engañar a los inversionistas y al público sobre la cantidad de cuentas que tiene la red social.

“Estimamos que el 50% o más de los MAU (usuarios activos mensuales) actuales son realmente falsas. Facebook ya ha revelado que desde el cuarto trimestre de 2017, como una estimación conservadora, ha eliminado 2.841 millones de cuentas falsas en una red que pretende tener 2.271 millones de MAU actuales, que ascienden al 55% de todas las cuentas jamás creado”, dice Greenspan en un informe publicado en el sitio web PlainSite.

El sitio, que se define como una iniciativa sin fines de lucro que ofrece datos legales y análisis de la viabilidad y legalidad de modelos de negocio de algunas corporaciones, como Herbalife, es patrocinado por Think Computer Corporation, una firma del propio Greenspan que ofrece servicios de software financiero.

PUBLICIDAD

Ahí, Greenspan publicó su RealityCheck sobre Facebook, un informe detallado de 75 páginas que ya la propia red social ha desmentido. Voceros de la empresa declararon a diversos medios que el reporte de Greenspan es totalmente erróneo y que su investigación no se basa en datos reales. Asimismo, dicen que la empresa reporta a la Comisión de Valores de EU (SEC) cada trimestre sus cálculos de perfiles falsos que ha eliminado.

Greenspan, fue compañero de Zuckerberg en la Universidad de Harvard, con quien desarrolló los prototipos de Facebook.

Lee también: Tres empresas a seguir de cerca esta semana: Apple, Facebook y Amazon

El experto en software reconoce que, aunque Facebook ha hecho lo posible por eliminar estas cuentas, la acción de reportar métricas y cuentas falsas por parte de la compañía ha sido, lo que llama, “una acción atroz”.

“Sabemos con certeza que Facebook hace un trabajo atroz al reportar métricas y capturar cuentas falsas, especialmente cuando se originan desde dentro de los Estados unidos”, señala Greenspan en el análisis.

Otro detalle que salta a la vista en este documento, es la cita que hace del periodista del New York Times, Jack Nicas, el cual se ha dado a la tarea de investigar el tema de las cuentas falsas.

“En la quinta cuenta, Facebook me impidió usar mi nombre, luego agregué una inicial del segundo nombre, y el perfil fue aprobado. Más tarde, borré la inicial de en medio. Después de haber creado ocho cuentas falsas, Facebook comenzó a requerir un número de teléfono. Así que esperé unos días y luego crearon tres más”, detalló Nicas.

El análisis de Greenspan detalla que las cuentas se eliminaron una vez que Nicas las informó formalmente.

“Pero el proceso no siempre funciona. Las personas que involuntariamente crean cuentas duplicadas, tal vez después de olvidar una contraseña, a veces pueden encontrar que están bloqueadas. Un familiar del autor tiene cuatro cuentas en Facebook. El hecho del asunto es que Facebook no lo hace ahora y no lo hará alguna vez tiene una manera precisa de medir su problema de cuenta falsa”, afirmó.