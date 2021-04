Exembajador Landau tiene visión distinta sobre México y el crimen: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los dichos del exembajador Christopher Landau sobre que es pasivo frente al actuar del narcotráfico es porque como extranjero, tiene una visión distinta del problema en México.

Ayer, en una reunión con exembajadores de Estados Unidos en el país, Ladau consideró que el presidente López Obrador asume una actitud pasiva frente al crimen organizado y opta por no enfrentarlos.

Lee: Despiden al embajador Christopher Landau con emotivo video

“Yo entiendo al exembajador porque como es natural, él tiene una concepción distinta, él representa o representaba un gobierno extranjero en nuestro país y ellos quisieran que de actuara como ellos piensan y también como era antes que yo llegara a la Presidencia”, comentó el mandatario federal en su conferencia de prensa matutina.

El jefe del Ejecutivo señaló que en administraciones pasadas hubo una actitud del gobierno mexicano de entreguismo hacia Estados Unidos, a tal grado que grupos operativos de aquel país llegaron a incursionar en México.

El tabasqueño dijo que para otros gobiernos causa extrañeza que el Ejército no combata con armas al crimen, no obstante, refirió que su estrategia es combatir las causas que generan la violencia.

Recuerda: Christopher Landau, el embajador de EU con perfil conciliador, llega a México

“Nosotros no queremos masacres, no es ‘mátalos en caliente’, no queremos, como era antes, que agentes extranjeros profanen cuerpos de supuestos casos, no queremos eso, no queremos violencia, y lo de Sinaloa, de Culiacán, para que no quede duda, es una instrucción que yo di, porque estaba en riesgo la gente”, afirmó.

“En Estados Unidos piensan de otra manera, el exembajador Landau, que hay que arrasar, masacrar, nosotros no, nuestro gobierno es humanista y queremos conseguir la paz con justicia, la paz es fruto de la justicia. Respetamos mucho al exembajador Landau”, sostuvo.

López Obrador comentó que durante su gestión como embajador, Landau fue respetuoso de las decisiones del gobierno mexicano y nunca hubo actos de injerencia de su parte.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado