Expertos piden que órgano autónomo regule las redes sociales

Tras las intenciones del gobierno federal y del poder legislativo por regular las redes sociales en México, expertos señalaron que para evitar control por parte de la administración federal, se debe convocar a especialistas y medios de comunicación en la conformación de una iniciativa y nombrar a un organismo autónomo que se encargue de la regulación.

Miguel Jarquín, estratega Digital de la Universidad La Salle, comentó que si se avala una iniciativa que sólo contenga la perspectiva de Morena, “habría un allanamiento contra la libertad de expresión”.

Por lo anterior, mencionó que debe haber un debate sobre el tema en el que participen especialistas, medios de comunicación y diferentes actores políticos con el fin de conformar una propuesta que sea dictaminada en el Congreso de la Unión, pues enfatizó que de caso contrario, habría riesgo de censura.

“Esto no puede ser definido por una sola perspectiva. Tendría que venir un debate, tendría que haber múltiples visiones de diferentes partidos políticos, de diferentes órganos. Que se esté visualizando no sólo el punto de la necesidad inmediata, sino la que ya se había superado con la evolución de las nuevas tecnologías frente a la regulación legislativa”, dijo en entrevista.

Consideró que entre los peligros que puede haber por regular las redes sociales es definir qué es y qué no fake news; qué es y qué no es un movimiento dañino; cuáles son los temas sobre los que se podría estar platicando en grupos privados a los que tendría acceso el gobierno.

Llamó a no confundir censura con regulación, pues comentó que la regulación es necesaria: “La censura no necesariamente es igual a que se emita una ley. La ley no es mala, lo que podría ser malo, es cómo se gestionan las aristas que se determinen de ella sin pedir la asesoría de expertos en el tema y una apertura, que no ha habido en este gobierno, a las voces alternas que puedan sumar”.

Mientras, Markel Lehman, especialista de la Facultad de Negocios en Universidad La Salle, comentó que sería positivo y sano si se define a un organismo autónomo, independiente y neutro como la entidad que salvaguarde, vigile y regule las redes sociales.

“Tendría que ser un organismo autónomo, sin ningún interés ni partidario ni político ni nada. Al decir que no haya interés, no quiere decir que este organismo no pueda estar conformado por miembros de la sociedad, expertos digitales, miembros del gobierno. Un equipo de trabajo conformado por diferentes representantes de las esferas de nuestro país”, dijo.

Consideró que la regulación de redes sociales es una área de oportunidad para México: “Es un tema joven sobre el cual tenemos que seguir explorando, porque es una realidad que las redes sociales cada vez cobran mayor fuerza”.

Desde la semana pasada, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que presentará una iniciativa sobre la regulación de redes sociales y aseguró que en ella buscará proteger la libertad de expresión y la protección a los datos personales de los usuarios.

