Fernández Noroña pedirá este jueves licencia para buscar candidatura presidencial

En línea con otras “corcholatas”, el diputado Gerardo Fernández Noroña solicitará este jueves licencia como diputado del Partido del Trabajo (PT) para competir por la candidatura presidencial de la coalición de Morena, PT y PVEM.

En una entrevista radiofónica, el legislador petista criticó que no existe piso parejo en la competencia por la candidatura presidencial y señaló que al pedir licencia como diputado, estará en desventaja, ya que es su único ingreso.

“La enviaré mañana, aunque me parece, dicen que (las renuncias o licencias al cargo) son para tener piso parejo, pero ese piso parejo no existe, no existió en todo el proceso previo de manera natural y tampoco lo habrá en el siguiente periodo, porque yo vivo de mi ingreso”, dijo Fernández Noroña.

El legislador, quien ha comenzado a figurar en tercer lugar en algunas encuestas, por debajo de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ha afirmado que es el perfil de más izquierda de entre todos los aspirantes presidenciales que buscan continuar la llamada Cuarta Transformación.

La mañana de hoy, Fernández Noroña desayunó con Mario Delgado, presidente de Morena, quien lo invitó en calidad de invitado especial a la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del partido del próximo domingo, en la cual se elaborará la convocatoria para el proceso de selección del candidato presidencial para 2024.

Con el diputado petista, suman cuatro “corcholatas” que anuncian que se separarán de sus respectivos públicos: el canciller Marcelo Ebrard dejará su cargo el lunes 12 de junio, el senador Ricardo Monreal anunció que lo hará la próxima semana y Manuel Velasco hoy presentó su solicitud de licencia para dejar su escaño.

