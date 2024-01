Figma ofrece a los empleados acciones y adquisiciones después del colapso del acuerdo con Adobe

Con su adquisición de 20 mil millones de dólares por parte de Adobe descartada en medio de un mayor escrutinio regulatorio, la startup de software de diseño Figma ahora está luchando por ajustar la forma en que los empleados (cientos de los cuales se unieron durante más de un año desde que se anunció el acuerdo) son compensados a medida que la compañía vuelve a una valoración de la mitad. del precio de oferta anunciado.

El director ejecutivo de Figma, Dylan Field, dijo a los empleados el jueves que, dado que la compañía planeaba volver a una valoración de 10 mil millones para fines de compensación en el futuro, Figma planeaba impulsar los paquetes de acciones para los empleados que habían visto caer precipitadamente su salario basado en acciones con el despido. del trato. En una nota de toda la empresa publicada en el canal de software de colaboración laboral Slack de Figma, revisada por Forbes, Field también anunció un programa único de “Separación” mediante el cual cualquier empleado podría abandonar voluntariamente la empresa a cambio de tres meses de salario.

Según la actualización de compensación de Figma, los empleados que se unieron a la compañía en los 16 meses posteriores al acuerdo anunciado con Adobe recibirán acciones adicionales de la compañía, hasta el 70% del valor inicial previsto de sus paquetes salariales negociados bajo el precio más alto de 20 mil millones de dólares. Esos empleados (aproximadamente 500 empleados, según una publicación anterior del blog de la compañía) y cualquier otra persona que se uniera a la misma el año anterior a la venta ahora también serán elegibles para recibir subvenciones de actualización de acciones adicionales en el otoño, según cuatro fuentes con conocimiento de la situación. asunto y la nota de Field al personal.

Esos cambios entrarían en vigor el 1 de febrero, un día después de la fecha límite para que los empleados, conocidos internamente como “Figmates”, abandonaran voluntariamente la empresa a cambio de doce semanas de indemnización, una oferta inusual disponible para los 1,300 empleados de Figma.

Para varios empleados que recibieron el mensaje y pidieron permanecer en el anonimato, los cambios de Figma parecían ser ajustes a una nueva normalidad: un futuro a largo plazo nuevamente como una startup independiente, con sus propias ganancias y pérdidas y expectativas de crecimiento. Al aumentar los planes de capital, Figma podría ayudar a evitar la caza furtiva de personal, especialmente los nuevos empleados, dijo uno. Para otros, el programa de salida parecía una táctica para recortar la abultada plantilla.

Contactada por Forbes para hacer comentarios, Figma confirmó la existencia de los cambios. “Se ha necesitado una tremenda disciplina y coraje para llegar a donde estamos hoy, y nuestro camino a seguir requerirá el mismo enfoque e intensidad”, dijo el portavoz Michael Amodeo en un comunicado. “Figma sigue siendo una startup, y si bien nos damos cuenta de que esto puede no ser lo que algunos miembros de nuestro equipo esperaban o para lo que se inscribieron, estamos entusiasmados con el próximo capítulo y esperamos que Figmates decida quedarse y ser parte de él”.

La medida de Figma se produce en un momento en que la empresa debe reajustarse a un entorno de startups más austero que aquel durante el cual recaudó 200 millones de dólares con su valoración original de 10.000 millones de dólares en junio de 2021. Durante ese período, muchos unicornios de startups, incluida la destacada fintech Stripe, plantearon rondas descendentes. o vieron reducidos sus precios en el mercado secundario. En su mensaje al personal revisado por Forbes, Field admitió que no sabía exactamente cuánto valían las acciones de Figma, que se lanzó como una herramienta de software de diseño en 2015 y desde entonces se ha expandido a más áreas de colaboración como la pizarra digital.

Pero aunque el cofundador de Figma dijo a los empleados que el mercado tendría que decidir ese precio en una fecha futura (hasta la cual utilizaría su valoración anterior de 10,000 millones de dólares), los mercados secundarios ya han respondido. El mismo día de la nota de los empleados de los Fields en Slack, un accionista ofreció una posición de 4.5 millones de dólares con una valoración implícita de unos 11,000 millones de dólares, según el rastreador secundario Caplight. Así es que cerró 2023 con ingresos recurrentes anuales de alrededor de 600 millones, con un crecimiento de más del 40%, según informó The Information, Figma valdría entre 8 mil millones y 9 mil millones si se valora por los mismos múltiplos de ingresos que sus competidores más cercanos Adobe y Canva, dijo. Ken Smythe, fundador de la empresa secundaria Next Round Capital.

Frente a esa nueva realidad, los cambios en la compensación de acciones de Figma tenían como objetivo realinear los paquetes salariales del personal con el desempeño, dijo una persona con conocimiento del pensamiento de la empresa. Los cambios no solo afectan a las contrataciones recientes: la compensación de equidad asociada a ascensos, aumentos o transferencias de trabajo realizadas durante el período de limbo de Adobe para todos los empleados también se ajustará para reflejar el 100% de sus valores previstos originalmente, dijo la persona. Las reglas originales de la compañía sobre subvenciones de actualización que requieren 2.5 años de tiempo de servicio también se relajaron a seis meses, lo que significa que los empleados contratados a principios de 2021 también pueden recibir Cinco acciones adicionales este otoño.

En Next Round Capital, Smythe dijo que tales medidas eran la mejor táctica que Figma podía esperar tomar para compensar la decepción financiera del personal cuyo valor de acciones esencialmente se había reducido a la mitad de la noche a la mañana. “Figma está haciendo lo correcto con sus empleados al ajustar el precio de todo a la realidad ahora”, dijo.

Más sorpresa: la oferta de Figma a cualquier miembro del personal, independientemente de su tiempo de servicio o función, de dejar la empresa con un sueldo. Debido a que Figma renunció temporalmente a su límite de un año para que cualquier nuevo empleado recibiera unidades de acciones restringidas temporalmente el año pasado, cualquier empleado que decida irse puede conservar el capital de Figma al momento de su salida, dijo una fuente. También pueden volver a postularse para un trabajo en Figma, según la nota de Field, después de seis meses.

En sus comunicaciones, Field dijo que la oferta ‘Separar’, llamada así por otro término de diseño, tenía como objetivo garantizar que aquellos empleados que decidan quedarse (y recibir estos ajustes de capital el 1 de febrero) vuelvan a comprometerse con la rutina diaria de trabajar en un startup, no una subsidiaria de una gran empresa de tecnología como Adobe. Field afirmó que esperaba que nadie aceptara.

Cuántos ‘Figmates’ decidan irse representará un referéndum tanto sobre las recientes prioridades de personal de Figma como sobre la fe de los empleados en sus perspectivas comerciales. Figma recibió mil millones de dólares en efectivo como tarifa de ruptura de Adobe en diciembre; Actualmente, la empresa enumera 58 puestos vacantes en su sitio de empleo. Pero sin otra salida a la vista, cada dólar que Figma gasta en el futuro tiene un poco más de peso. Reducir la plantilla podría ayudar a Figma a volver a priorizar los recursos hacia áreas de mayor crecimiento y mayor prioridad, como la inteligencia artificial, dijo a Forbes un inversor actual.

“Recortemos a quien ya no está motivado, está cansado o ya no tiene sentido estratégico”, interpretó las motivaciones de Figma el inversor, que pidió permanecer en el anonimato porque no estaba autorizado a hablar. “Hagamos que personas que quieran volver a comprometerse psicológicamente y establezcan sus opciones en un nivel en el que la ventaja realmente pueda ser de 3 a 5 veces en los próximos dos o tres años”.

