Conoce la startup de atención médica que financia mediante crowdfunding los gastos y que se ha ganado a los bitcoiners

Andy Schoonover era un padre con un problema. A su pequeña le dolía la oreja. La llevó a un médico y resultó que tenía el tímpano perforado. Afortunadamente, la solución fue simple: un procedimiento de 15 minutos para colocarle tubos en los oídos.

Lo que no era tan sencillo era quién iba a pagarlo. Schoonover estaba desembolsando 1,200 dólares al mes por el seguro, pero aún así le cobraron una factura de 8,000 dólares por lo que llamaron un procedimiento “innecesario”. Muchos clientes probablemente simplemente despotricarían sobre el sistema roto mientras cortaban el cheque a regañadientes y seguían adelante. Pero con Schoonover, las aseguradoras se metieron con la persona equivocada.

Andy Schoonover, director ejecutivo de CrowdHealth, CORTESÍA DE CROWDHEALTH

Schoonover se ha propuesto destruir el seguro médico tradicional mediante la construcción de un sistema paralelo. “Hay tantos incentivos perversos y tantos buscadores de rentas en el sistema actual, que no hay manera de cambiarlo sin quemarlo”, le dice a Forbes. Su creación es una empresa llamada CrowdHealth. Con CrowdHealth, los miembros pagan en efectivo por sus servicios médicos, a menudo mucho menos de lo que las aseguradoras tendrían que pagar después de que CrowdHealth negocie en nombre del miembro. ¿Y los billetes grandes? Están financiados colectivamente.

Schoonover, de 44 años, tiene un MBA de Stanford. Compró y dirigió VRI, una empresa que comparó con Life Alert, y la transformó. Bajo su dirección, VRI, a diferencia de su competidor más conocido, no solo reaccionó a las crisis de salud, sino que se anticipó a ellas monitoreando signos vitales como el azúcar en la sangre y la presión arterial del usuario. Centrarse en la atención preventiva no solo fue bueno para los clientes de VRI, sino que también convirtió a la empresa en un premio gordo para Schoonover. En 2014, vendió VRI a un fondo de capital privado por más de 100 millones de dólares.

CrowdHealth, nacida en Austin, Texas en 2021, es la respuesta de Schoonover al caos sanitario. Se supone que es la antítesis de la típica pesadilla de los seguros: ágil, eficiente y, sobre todo, humana. En su corta vida, ha conseguido 12 millones de dólares en financiación y, en su último aumento de capital en 2022, hace alarde de una valoración de 30 millones de dólares. (Schoonover insinúa que ahora es más que eso). La compañía ha inscrito a 7,000 miembros, y cada uno de ellos paga 50 dólares al mes, por lo que se dirige hacia 4 millones de dólares en ingresos anuales. La empresa aún no es rentable, pero Schoonover dice que confía en que lo será esta primavera. ¿Y a quién le encanta este enfoque poco ortodoxo? Los entusiastas de Bitcoin, por ejemplo, están logrando una tasa de retención mes a mes del 99%.

“EMPRESAS COMO ESTA FUNCIONAN HASTA QUE DEJAN DE FUNCIONAR”.

Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de políticas de salud de KFF

CrowdHealth no es un seguro. Por sus pagos mensuales de 50 dólares, los miembros obtienen un equipo de cazadores de gangas personales. Un tercero se apresura a reducir sus facturas médicas y de recetas, a menudo en un 30%, simplemente conociendo el costo real de la atención médica después de retractarse del recorte de las compañías de seguros y ofrecer pagar a los proveedores rápidamente en efectivo. Schoonover dice que la mayoría de los médicos están a favor de deshacerse del intermediario de seguros, pero admite que no todos están de acuerdo. Ha habido cierta reacción, particularmente en el noreste, aunque afirma que en general no es un factor decisivo para los clientes potenciales en esa región.

“Empresas como esta funcionan hasta que dejan de funcionar”, le dice a Forbes Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de políticas de salud de KFF, anteriormente Kaiser Family Foundation. “Siete mil afiliados parece mucho, pero en el contexto de un seguro médico es muy poco. Bastarían unos pocos casos de mala suerte con los suscriptores para abrumar a un modelo como este. Y a diferencia de las compañías de seguros, no está regulado, lo que significa que no hay recurso si un suscriptor no paga sus facturas”.

Más allá de las tarifas mensuales, también hay contribuciones a las que se anima a los miembros, pero no se les obliga, a hacer. Una familia de cuatro miembros, todos menores de 55 años, potencialmente pagará $400 adicionales al mes (es un máximo, no un mínimo) a otras personas que necesitan pagar sus facturas médicas, lo que eleva la factura mensual total, incluidos los 50 al mes. por persona, a unos 600 dólares. Compare eso con el promedio de 1,437 al mes para un plan de seguro no subsidiado, y así es como CrowdHealth puede comenzar a parecer una buena oferta, especialmente para las personas sin cobertura por parte del empleador.

CrowdHealth evita el problema de la “tragedia de los bienes comunes” (donde todos reciben y nadie da) asignando una puntuación de generosidad a todas las cuentas. Este número les dice a todos cuánto contribuyeron los miembros. Piense en ello como un empujón contra el egoísmo. Cuando los miembros necesitan financiación, la multitud puede echar un vistazo a su puntuación. Sin generosidad, tal vez sin amor. Aquí no hay reclamos ni reembolsos desconcertantes. En cambio, los miembros tienen una guía que detalla lo que la multitud financiará y lo que no financiará.

El plan consiste en que los miembros reciben una visita de atención preventiva al año totalmente financiada por la multitud, luego los miembros acuerdan, como un deducible, cubrir los primeros 500 dólares de cualquier otro reclamo, y después de eso, la multitud interviene. Cuando alguien necesita ayuda, la multitud solo ve lo básico, sin el nombre del destinatario: el problema de salud, la ubicación (para que tal vez puedan dar algunos comentarios sobre los proveedores en el área), el puntaje de generosidad del solicitante y si el costo del servicio es justo o no. Es un sistema basado en dar y recibir, que cuenta con la naturaleza humana para garantizar que quienes ayudan a otros obtengan ayuda a cambio.

“ES CASI SEGURO QUE CROWDHEALTH NO ES PARA TODOS, PERO FUNCIONA PARA LAS PERSONAS QUE DESEAN UN ENFOQUE MINIMALISTA Y QUE ESTÁN DISPUESTAS A ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE SU SALUD Y LA ATENCIÓN QUE NECESITAN”.

Brooks Lockett, miembro de CrowdHealth

Brooks Lockett, escritor independiente y miembro de CrowdHealth desde 2022, dice que tomó algún tiempo acostumbrarse al sistema. Tenía sus dudas. Por ejemplo, ¿podría CrowdHealth hacerse cargo de los elevados gastos sanitarios? Pero cuando tuvieron que aspirarle la rodilla después de una lesión de escalada en roca en 2023, CrowdHealth pudo reducir el precio a solo unos pocos cientos de dólares.

“Es casi seguro que CrowdHealth no es para todos, pero funciona para las personas que desean un enfoque minimalista y que están dispuestas a asumir la responsabilidad de su salud y la atención que necesitan”, dice Lockett a Forbes. “La mayor revelación para mí fue cómo el modelo de pago cambia la relación médico-paciente. Descubre que los médicos en realidad prefieren clientes que paguen en efectivo. Es una locura ver cuánto mejor es la experiencia ahora que mis médicos saben que estoy realizando transacciones directamente con ellos y se toman más tiempo para ser humanos conmigo”.

CrowdHealth no está exento de limitaciones. Según Schoonover, no acepta miembros que fumen ni hombres que pesen más de 260 libras ni mujeres que pesen más de 220 libras. ¿Vive en uno de los cinco estados o en Washington, D.C. con un mandato de cobertura mínima esencial? CrowdHealth no cumplirá con eso. Y si bien cubre muchos procedimientos médicos, traza algunas líneas. La acupuntura y la atención quiropráctica están descartadas. Las exclusiones se extienden a ciertos trastornos como ADD y ADHD, además de rehabilitación de adicciones y tratamientos para trastornos alimentarios. Muchas cuestiones reproductivas (como los abortos, los anticonceptivos, la infertilidad y la impotencia) no son elegibles para el financiamiento colectivo, aunque algunas aseguradoras tampoco cubren estos servicios.

“Muchas de las exclusiones que aplica CrowdHealth son similares a las que tenían las compañías de seguros antes de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio”, dice Levitt de KFF. “Y de alguna manera, la ACA permite negocios como este porque si te enfermas, siempre puedes recurrir a un plan de la ACA incluso con una condición preexistente. Simplemente tendrías que correr el riesgo de quedar descubierto hasta el próximo período de inscripción abierta”.

Luego también hay un área gris que podría sorprender a algunos: excepciones para lo que CrowdHealth denomina “actividades peligrosas”. Esto incluye riesgos claros, como carreras todoterreno, pero también puede incluir cualquier actividad que un tercero independiente pueda considerar demasiado arriesgada. CrowdHealth dice que esto no pretende ser una laguna jurídica que pueda superar para evitar financiar costosas lesiones, sino “evitar que la gente sea idiota”.

“Conceptualmente, el modelo funciona de la forma en que los economistas han visto tradicionalmente los seguros: hay un conjunto de fondos que ingresan y que se utilizan para cubrir gastos catastróficos que rara vez pueden surgir para el grupo mancomunado”, dice Karoline Mortensen, directora asociada de la Universidad. del Centro de Políticas de Gestión de la Salud de Miami. “El seguro médico se ha alejado mucho de esto, con planes que cubren servicios preventivos, atención de rutina, controles de bienestar y otros gastos médicos esperados y de costo relativamente bajo. Los costos de la atención médica siguen aumentando. El modelo CrowdHealth obtiene tracción financiera aprovechando la negociación de los cargos para reducirlos a niveles asequibles. Veo a CrowdHealth y el concepto de compartir la salud como interrupciones necesarias en nuestro modelo tradicional”.

Schoonover dice que CrowdHealth ha financiado todas y cada una de sus solicitudes de financiación colectiva por más de 500, desde embarazos, que, según él, generalmente se pueden reducir entre un 30 y un 40%, hasta tratamientos contra el cáncer que pueden rivalizar con el costo de una casa.

“Cuando se paga en efectivo, los tratamientos contra el cáncer se vuelven mucho menos costosos de lo que se piensa”, dice Schoonover. “Sólo son realmente caros en el marco del seguro médico. Sí, serán cientos de miles de dólares, pero la comunidad ha demostrado capacidad para financiarlos”.

Katherine Hempstead, asesora principal de políticas de atención médica de la Fundación Robert Wood Johnson, arroja dudas sobre las afirmaciones de descuentos por pago en efectivo de CrowdHealth.

“Puede obtener descuentos por pronto pago en servicios de atención médica, pero no estoy seguro de que pueda hacerlo en los niveles que afirma CrowdHealth”, le dice Hempstead a Forbes.

El enfoque de CrowdHealth sigue un modelo que ha funcionado durante generaciones en la comunidad Amish. En su sistema, cuando alguien enferma, se espera que la persona pague el 20% de los costos, y amigos y vecinos contribuyan para cubrir el resto. Sin compañías de seguros ni intermediarios: sólo apoyo comunitario directo.

Existen diferencias entre la experiencia Amish y CrowdHealth que la convierten en una comparación imperfecta. Los Amish están muy unidos, unidos por valores compartidos y profundos lazos culturales. Una cosa es que una comunidad cercana se una, pero no está claro si este espíritu se traduce en un grupo más amplio y diverso de extraños. Ésa es la verdadera prueba para CrowdHealth: conquistar a un amplio espectro de la sociedad. Las personas naturalmente gravitan hacia ayudar a aquellos con quienes se identifican. Para que CrowdHealth realmente despegue, necesita superar las divisiones.

“Creo que existen algunos desafíos al aplicar el modelo de atención médica Amish a esto, porque el enfoque Amish funciona hasta cierto punto porque tienes un grupo establecido de personas con valores compartidos”, dice Levitt de KFF. “Con los sistemas religiosos de intercambio de salud, las personas se unen para proteger a la comunidad. Pero cuando conviertes esa idea en una empresa comercial, ahora dependes de la generosidad de extraños”.

Hay otras diferencias, según Hempstead de la Fundación Robert Wood Johnson. Los Amish constituyen una gran parte de las comunidades en las que viven, por lo que los sistemas de salud locales no pueden ignorarlos. “Tampoco recurren a procedimientos complicados ni buscan atención costosa al final de la vida, y tampoco son muy litigiosos”, dice. “La verdad es que estos enfoques de ‘pasar el sombrero’ tienden a fallar porque entran en una espiral de muerte cuando los miembros envejecen, los costos aumentan y la gente posteriormente abandona”.

La estrategia de CrowdHealth es aprovechar los grupos de afinidad existentes y está dando frutos con al menos un grupo: los bitcoiners. Podría ser la propia credibilidad de Schoonover entre la multitud de bitcoin: es una voz familiar en los podcasts de bitcoin donde se referirá al sistema existente como “atención médica fiduciaria”. Pero son más que simples conexiones personales. El enfoque poco convencional de CrowdHealth hacia los gastos de salud resuena entre los bitcoiners, un grupo que ya está interesado en redefinir las normas del dinero, y está demostrando ser una combinación perfecta.

También ayuda que CrowdHealth, en su solución para solucionar los males de la atención médica, esté abordando uno de los problemas que, según los bitcoiners, afecta al sistema monetario. Es decir, el problema principal-agente.

ASUMIR LA RESPONSABILIDAD

En los seguros típicos, el cliente (el principal) entrega las riendas a las compañías de seguros (los agentes) para que tomen las decisiones en materia de atención médica. Pero estas empresas a menudo (bueno, siempre) tienen la vista puesta en las ganancias, no necesariamente en lo que es mejor para el paciente. Este choque puede conducir a resultados no ideales y costos en espiral. CrowdHealth cambia este guión. Sin intermediarios, sin intereses en conflicto. Se trata de control directo, que en teoría debería mantener los costos bajo control.

“Hemos visto evidencia real de que, una vez que las personas son responsables de sus propias facturas, su comportamiento cambia”, dice Schoonover. “Cuando alguien más es responsable de tus facturas, intentas extraer el mayor valor posible del sistema. Si eres parte de un grupo que se ayuda unos a otros, tu comportamiento cambia. Te vuelves más saludable. Las facturas bajan”.

Schoonover aspira a conseguir 100,000 miembros en tres años. Lo alientan los números sólidos y la creencia inquebrantable de alguien que ha sido quemado por el sistema tradicional y cree que tiene que haber una manera mejor. Sin embargo, el verdadero obstáculo está por delante: convencer a las masas de que el seguro médico es una causa perdida. El usuario típico de CrowdHealth de hoy en día es una persona de 34 años que no cuenta con atención médica respaldada por su empleador. Schoonover apunta a una audiencia más amplia.

“La industria de los seguros médicos es una especie de dinosaurio”, dice Levitt de KFF a Forbes. “No ha habido mucha innovación, particularmente en torno al servicio al cliente. Por lo tanto, adquirir algo de espíritu empresarial y creatividad es sin duda algo bueno. Dado que CrowdHealth es pequeño, el riesgo sistémico es bajo, pero el riesgo para cualquier individuo podría ser bastante alto. Pero esto probablemente funcionará para la mayoría de los suscriptores”.

Más allá del grupo de startups y de los trabajadores autónomos de la economía colaborativa que forman su columna vertebral, la próxima gran base de clientes de CrowdHealth podría resultar sorprendente. Son los propios trabajadores de la salud, según Schoonover.

“Creemos que saben que el sistema está arruinado”, dice Schoonover. “Esta es una forma completamente diferente de pagar la atención médica, por lo que tenemos que hacer que las personas se sientan cómodas con el hecho de que son ellos, y no el plan de seguro, los responsables en última instancia de su propia atención médica, y eso incluye las facturas. Pero si le paga directamente al médico, entonces el médico trabaja para usted, no la compañía de seguro médico, y la decisión sobre qué atención puede y qué no puede recibir es entre usted y el médico”.

Este artículo fue publicado originalmente en Forbes US.

Te puede interesar: México se encamina a ser la gran fábrica del mundo: Newmark