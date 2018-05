20 locaciones de Star Wars que puedes visitar en todo el mundo

Planear una visita a alguno de los sets de grabación de Star Wars es más fácil de lo que piensas. Y es que no todos los sets han estado en estudios o en lugares a los que la gente no tiene acceso sin un permiso especial, ya que las grabaciones también se han realizado en locaciones turísticas de diferentes países.

Desde The Phantom Menace hasta The Last Jedi, celebra la eterna batalla entre la Alianza Rebelde y el Imperio Galáctico explorando los lugares alrededor del mundo donde se filmaron estas icónicas películas. Y es que Star Wars es un fenómeno global que pocas películas, libros o programas de televisión han alcanzado.

Por ello, en el marco del estreno de la película Han Solo: Una historia de Star Wars, Skyscanner preparó una lista de los lugares donde se filmaron las películas de esta franquicia. ¿En cuántos de estos destinos has estado?

1. Guilin, China (Kashyyyk)

El mundo de la casa tropical de los Wookies necesitaba un escenario imponente, y las montañas de karst de piedra caliza de esta ciudad china definitivamente fueron el lugar perfecto. Estas formaciones son uno de los destinos turísticos más populares de China, que también proporcionan un telón de fondo perfecto de los motivos de Chewbacca en Episodio III.

2. Parque Nacional Tikal, Guatemala (Yavin IV Rebel Base)

Las ruinas de una antigua ciudad maya en el Parque Nacional Tikal de Guatemala fueron la mejor opción para el hogar de una Base Rebelde en la luna de la selva de Yavin IV en el Episodio IV. Este lugar fue uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas, esta zona es popular por todos sus templos, altares y artefactos que hicieron de la zona Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1979.

3. Palacio de Caserta, Italia (Palacio Real de Naboo)

Los fanáticos recordarán este lugar como el palacio real en Naboo de los Episodios I y II. El palacio cubre cientos de kilómetros cuadrados, por lo que es la residencia real más grande del mundo. El Honor Grand Staircase es uno de los lugares más reconocibles de las películas. Y de 1923 a 1943, el palacio fue el hogar de la Academia de la Fuerza Aérea Italiana.

4. Villa del Balbianello, Italia (boda clandestina de Anakin y Padmé)

Esta hermosa villa con vistas al Lago de Como fue construida en 1787 para el cardenal Angelo Maria Durini. En realidad, cayó en un estado de deterioro a principios del siglo 20 antes de que el empresario estadounidense Butler Ames renovó la villa y su jardín. Ahora el sitio secreto de la boda de Anakin Skywalker y Padme Amidala pertenece al Grandi Giardini Italiani.

5. Monte Etna, Italia (Mustafar)

Esta batalla épica entre Obi-Wan Kenobi y Anakin ocurrió en el planeta volcánico de Mustafar en el Episodio III. El Monte Etna, en la costa este de Sicilia en realidad entró en erupción mientras filmaban la película. Lucasfilm envió algunos equipos de cámaras al volcán para filmar varios ángulos de la erupción y utilizarlos mientras Obi-Wan subía ganaba la competencia, entre otras escenas. Si bien no permitimos visitar un volcán activo por su cuenta, hay algunas visitas guiadas que puedes realizar para ver el área de cerca.

6. Glaciar Hardangerjøkulen, Islandia (Hoth)

Otro de los sets de grabación de Star Wars que puedes visitar está en Islandia. Una de las peleas más memorables en The Empire Strikes Back también sucedió en uno de los lugares de rodaje más fríos. Sí, este glaciar es más conocido por los aficionados como el páramo nevado de Hoth. El momento más fácil para recorrer el glaciar es durante el invierno, cuando se puede acceder desde el norte a través del pueblo de Finse. Dudamos de que te puedas encontrar con un wampa durante tu visita.

7. Plaza de España – Sevilla, España (Theed, Naboo)

Padme, Anakin y R2-D2 dieron un paseo por los magníficos espacios abiertos de Theed, pero lo conocemos como la Plaza de España de Sevilla. Podemos tomar fácilmente nuestros propios paseos a través de la plaza, que es uno de los mejores ejemplos del estilo renacentista que puedes encontrar en la arquitectura española.

8. Grindelwald, Suiza (Alderaan)

A pesar que no vimos demasiado tiempo a Alderaan en las películas. Además de verlo volar en mil pedazos en el Episodio IV, el planeta solo recibió un poco de tiempo de pantalla en Revenge of the Sith. Pero el telón de fondo montañoso durante el Episodio III fue memorable, ya que es más conocido como el pueblo suizo de Grindelwald. Además de una vista impresionante, Grindelwald es un paraíso invernal para los aventureros al aire libre, que ofrece excelentes condiciones para esquiar, trineo y senderismo.

9. Bahía de Phang Nga, Tailandia (Kashyyyk)

La bahía de Phang Nga, cerca de Phuket, Tailandia, sirvió como telón de fondo para la batalla aérea que cayó en el Episodio III sobre Kashyyyk. La realidad de la zona es esta bahía poco profunda de islas y las formaciones de piedra caliza son el hogar de al menos 88 especies de aves, incluyendo el raro charlatán asiático y el chorlo malayo amenazado a nivel mundial. Sin duda es una de las locaciones más hermosas que se han usado para grabar escenas de Star Wars.

10. Ksar Hadada y Ksar Ouled Soltane, Túnez (Mos Espa Slave Quarters)

La antigua casa de Anakin Skywalker en Tatooine no era el lugar más glamuroso ya que estaba en los barrios esclavos de Mos Espa. Pero las ubicaciones reales utilizadas para sus excavaciones se pueden encontrar al norte de Ghomrassen y al sur de Tataouine en Túnez – son bastante impresionantes. Puedes visitar estos pueblos en su mayoría desiertos para ver dónde se realizó el rodaje. Solo debes tener en cuenta el calor diurno, que puede elevarse a 122 grados Fahrenheit (50 grados Celsius).

11. Hotel Sidi Driss – Matmata (casa de la niñez de Luke Skywalker)

Algunos fanáticos de Star Wars reconocerán en la foto de arriba el interior de la casa de Tatooine de Beru y Owen Lars, que se hizo cargo de un joven Luke Skywalker. Lo que algunos quizás no sepan es que su casa es en realidad un hotel subterráneo en el que pueden alojarse en Matmata. El entorno es perfecto para desafiar el calor abrasador del clima desértico. ¿Y quién podría dejar pasar la oportunidad de quedarse en la vieja casa de Luke?

12. Chott el Djerid, Túnez (Lars homestead exterior)

Algunos se preguntarán sobre la entrada al iglú en la casa. Esto fue realmente filmado en las salinas secas de Chott el Djerid. Es un poco extraño ver este iglú sentado en el medio de la nada, pero es muy popular entre los turistas … especialmente aquellos que buscan obtener ese golpe final como en La venganza de los Sith.

13. Ajim, Túnez (Mos Eisley Cantina y la casa de Obi-Wan Kenobi)

Esta ciudad tunecina puede ser conocida por la pesca de esponjas, pero es conocida además por todo tipo de cosas interesantes para los fanáticos de Star Wars. En las afueras de la ciudad es donde encontrarás la casa de Obi-Wan de A New Hope. Otra visita obligada para los fanáticos es ir al sitio de filmación de Mos Eisley Cantina, de donde salió la pegadiza canción. Buena suerte sacándote eso de la cabeza. La isla también se usó para el puerto espacial Mos Eisley, pero dudamos de que encuentres los droides que estás buscando mientras exploras.

14. Whippendell Woods, Inglaterra (bosque de Naboo)

Jar Jar Binks no es muy querido por muchos fanáticos, pero al menos el escenario de uno de sus momentos fue bastante agradable. Whippendell Woods fue el lugar donde Jar Jar conoce a Qui-Gon y Obi-Wan en el Episodio I. Pero los amantes de la naturaleza recordarán la sensación de caminar por los numerosos senderos que los llevan a través de árboles que han estado aquí desde 1600 en uno de los personajes más ridiculizados en el canon. Los bosques están en realidad cerca de los estudios donde se hicieron algunas de las películas, por lo que puedes encontrar los lugares donde filmaron si comienzas tu caminata hacia el bosque desde el final del estudio.

15. Parque Nacional del Valle de la Muerte, Estados Unidos (Varios episodios IV y escenas del VI)

George Lucas usó el Parque Nacional Death Valley al máximo para A New Hope. Las Mesquite Flat Sand Dunes se usaron cuando R2-D2 decidió salir solo después de que C-3PO y su cápsula de escape fueran una de las más notables. Como es Twenty-Mule Team Canyon, que es donde nuestros droides favoritos caminan hasta el palacio de Jabba the Hutt en Tatooine durante el Retorno del Jedi.

16. Parque Nacional de Redwood, Estados Unidos (Endor)

Si bien no podemos festejar con los Ewoks, podemos ir a sus tierras natales de Endor. Sí, podemos verificar dónde se encuentran las motos speeder y el segundo generador de escudos de la Estrella de la Muerte. Estos lugares se pueden encontrar en Jedediah Smith Redwoods State Park, una parte de Redwood National and State Parks, en el norte de California. Los gigantescos secuoyas y la exuberante vegetación dan vida a la luna del bosque de una manera en que una pantalla verde nunca podría hacerlo. Realiza una caminata o pasea en bicicleta a lo largo de las 20 millas de senderos en el parque para sentirte como si estuvieras en un mundo lleno de belleza natural.

17. Desierto de Rub ‘al Khali, Emiratos Árabes Unidos (Jakku)

Otro de los sets de grabación de Star Wars está en los Emiratos Árabes Unidos. Jakku es el mundo natal de Rey, donde conoce a BB-8 y Finn por primera vez antes de emprender su aventura espacial. Aunque similar al mundo desértico de Tatooine, el director J. J. Abrams decidió trasladarse desde la ubicación anterior de Túnez a Abu Dhabi para darle al “planeta” una sensación diferente. Aunque los escenarios ya no se existen como tal, los turistas pueden tomar un safari por el desierto donde se puede conducir sobre las dunas de arena, montar en camello y disfrutar del atardecer.

18. Volcán Krafla y Lagos Myvatn, Islandia (Base Starkiller)

Los fanáticos de verdad notaron rápidamente que las escenas de invierno que aparecieron en el primer trailer de The Force Awakens fueron filmadas en Islandia. Myvatn Lakes es un lugar popular para los lugareños y visitantes que buscan darse un chapuzón en los baños geotérmicos con calefacción natural; también es un gran lugar para atrapar las auroras boreales. Con el Krafla Volcano a poca distancia en coche, no es de extrañar que el New Order haya decidido instalar Starkiller Base aquí.

19. Skellig Michael, Irlanda (Ahch-To)

El nombre de este Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO no fue revelado en The Force Awakens, pero sabemos que ‘Ahch-To’ es claramente apropiado para un Jedi que no quiere ser encontrado. Los visitantes pueden subir los quinientos escalones de piedra y volver sobre el camino de los monjes que se asentaron en Skellig Michael hace más de un milenio. Solo se puede acceder a la isla en barco de mayo a septiembre. Se requiere reserva previa.

20. Salar de Uyuni, Bolivia (Crait)

Visto por primera vez por los fanáticos en The Last Jedi, Crait no es conocido como el mejor lugar de vacaciones en la galaxia, pero es el lugar perfecto si lo que quieres es alejarte de todo. No hay mucho que llame a este planeta hogar, pero es posible que veas el extraño Vulptex si tienes suerte. Si visitas, trae buenos zapatos y un par de gafas de color. Está cubierto de sodio, lo que efectivamente convierte el suelo en un espejo muy brillante y resbaladizo. El Salar de Uyuni es el salar más grande del mundo y se puede visitar durante todo el año, aunque la lluvia puede dificultar las visitas en diciembre y enero, y de junio a agosto es temporada alta y los tours pueden ser más caros. El espectacular efecto espejo causado por el horizonte aparentemente interminable significa que tendrás horas de diversión jugando para las fotografías.

