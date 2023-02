Reconocen a artistas emergentes en ‘Zona Maco’ 2023

En el marco de la Semana del Arte en la CDMX, Premio Tequila 1800 Colección consolida –como cada año– su compromiso por promover el arte y la cultura al reconocer a los mejores artistas emergentes que estuvieron presentes Zona Maco.

La premiación

El jurado

Los ganadores fueron anunciados el pasado viernes 10 de febrero en Zona Maco, por un jurado conformado por Juan Domingo Beckmann, presidente ejecutivo de Casa Cuervo, Patricia Marshall, Eugenia Braniff y Viviana Kuri, quienes tuvieron la libertad de seleccionar a los artistas premiados sin alguna restricción de técnicas.

Foto: Tequila 1800

Entre las obras participantes se incluyeron pinturas, esculturas, arte objeto, instalación, fotografías, performance y técnicas mixtas.

Artistas y obras ganadoras

El primer lugar de la premiación lo obtuvo Héctor Zamora con la obra “Mantarrayas’ de Galería Labor“. El segundo lugar fue para Petrit Halilah por la obra “Here to Remind You” de galería Kurimanzutto. Mientras que el tercer lugar fue para Alejandra Venegas por la obra “Serie Nubada” de Proyectos Monclova.

“Serie Nubada” de Proyectos Monclova. Premio tercer lugar para Alejandra Venegas. Foto: Alma Gómez/Forbes Life

Debido a que el Premio Tequila 1800 Colección tiene como principal objetivo apoyar el arte emergente, la obra que se anunció como la ganadorá formará parte de la colección de arte de Casa Cuervo —una de las más importantes de México —, debido a que el galardón figura como un premio adquisición.

Una colaboración artística

Dentro de Zona Maco, Tequila 1800 contó con un espacio creativo en colaboración con Essential y el fundador de Pioneer Works, Dustin Yellin. En donde se pudo apreciar una colección de 6 diferentes botellas de tequila llamada Essential Artist Limited Edition 2023, la cual plasma entre sus diseños la idea de que somos hijos de antiguas estrellas.

En este espacio también se ubicaron dos esculturas de vidrio, compuestas por diminutas imágenes que en conjunto intentan expresar que la única ley del universo es el cambio.

