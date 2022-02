Un nuevo horizonte creativo para el arte

Los NFT (Non Fungible Token) irrumpieron en el ámbito del arte con mayor fuerza el año pasado y todo indica que llegaron para quedarse. Con la tecnología de su parte como medio de difusión, venta, pago y almacenaje, pasó de ser un instrumento artístico emergente a toda una revolución.

El Diccionario Collins define como NFT a un “certificado digital único, registrado en una cadena de bloques (blockchain), que se utiliza para registrar la propiedad de un activo, llámese una obra de arte o un objeto de colección”. Esta tecnología, relacionada en principio con las criptomonedas, permite la transferencia de datos digitales de forma codificada y descentralizada, lo que supone seguridad absoluta.

“Los NFT implican un cambio de paradigma en el coleccionismo. El arte es una manifestación del presente y, si el presente tiene una tendencia a la virtualidad, ¿por qué no habría de evolucionar en ese sentido?”, reflexiona Eduardo López Morton, director de Morton Subastas, sin dejar a un lado el hecho de que este movimiento ha permitido a los creadores digitales integrarse al mercado y, a los artistas consagrados, continuar trascendiendo.

Basta con recordar que, en diciembre pasado, la casa vendió el NFT de la obra “Latidos euclidianos en el Metaverso”, del multifacético artista y diseñador Pedro Friedeberg. La pieza alcanzó un precio de 110,880 pesos mexicanos.

“Latidos euclidianos en el Metaverso” del multifacético artista y diseñador Pedro Friedeberg.

Foto. Cortesía de Morton Subastas

En términos globales, el valor de las obras de arte vendidas en Sotheby’s, Christie’s y Phillips alcanzó los 6,500 millones de dólares (mdd) en el año 2021. Las casas de subastas eran vistas como lugares inaccesibles, donde se ofrecían piezas a precios inalcanzables.

Esa percepción ha cambiado notablemente. “El cierre temporal de nuestros salones, por la pandemia, fue desafiante; pero nos dimos cuenta muy pronto que era, también, una oportunidad para encontrar canales en la virtualidad, que nos conectaran con nuestros clientes”, dice Morton, y reconoce que el reto a futuro es seguir evolucionando para responder a las necesidades, tanto de consignantes como de compradores.

En la opinión de Ana Inés Spinetto, directora de BADA, el mundo se dirige hacia la autogestión y, por lo tanto, los NFT serán parte de nuestra vida diaria.

“Sin embargo, los usos de la ‘tokenización’ en el arte realmente acaban de empezar. Lo que vemos es la primera fase en la que, creativa mente, se están mezclando muchas subculturas, desde la de los video juegos, hasta la animación, pasando por el sector del lujo y la música. Son tiempos interesantes para ver cómo conviven todos estos conceptos”.

Obra de la artista Claudia Antunes. Cortesía de BADA México

Vínculos estrechos

Después de un año de postergar las actividades presenciales debido a la contingencia de salud, las ferias de arte y actividades paralelas con las que inició el mes de febrero han inyectado a la Ciudad de México el ánimo que la caracteriza como epicentro de la escena artística en Latinoamérica, por supuesto, con las reservas que obliga el contexto desafiante frente a nuevas variantes del Covid-19.

Spinetto realza que el aplazamiento, desde su trinchera, sirvió para crear estrategias que contribuyeran al crecimiento de los artistas en temas de marketing, a conservar el vínculo con su público y comercializar su obra.

Así surgió la plataforma online de venta directa de arte, incluidos NFT’s: BADA Shop. “BADA cambió la manera de comprar y vender arte, con un formato original, cercano y accesible”, subraya Spinetto.

La feria nació en Argentina hace una década y su éxito se ha mantenido en ascenso. Este año festeja la segunda edición en México y su expansión en Madrid para continuar con la misión de “democratizar el arte en el mundo”.

Universo Híbrido – REM Project, Raúl José Esterás. Foto. Cortesía de Zona Maco.

El criptoarte y todo lo concerniente al NFT, como era de esperarse, fue incorporado con especial atención a los programas de las ferias para brindar un mayor entendimiento sobre lo que significan y sus alcances.

Zélika García, fundadora de Zona Maco, observa ventajas en los tokens no fungibles; entre ellas, el hecho de que fomentan una nueva forma de coleccionar piezas de arte, porque no necesitan un espacio físico y tampoco involucra un costo de transportación; prácticamente pueden acompañar a todas partes a quien los adquiere.

No obstante, considera que es un tema que tendrá que evolucionar. “Así como hay NFT que son muy serios y profesionales, hay otros que, al final, sólo son una moda”, comenta. Lo cierto, dice García, es que, más allá de esta tendencia tecnológica, hay una conversación abierta en todos los frentes creativos.

“La Semana del Arte ZsONAMACO 2021 dejó grandes aprendizajes y satisfacciones, al haber reactivado la cultura en la ciudad con un esquema totalmente diferente a lo que habíamos hecho a lo largo de casi dos décadas”.

El verdadero reto, reconoce, ha sido regresar al esquema presencial en este 2022. La plataforma de ferias más grande de Latinoamérica se propuso reunir en su programa de conversaciones a personalidades internacionales, como Nicholas Baume (curador del New York Public Art Fund), Tamara Grynbaum (Fine Arts at Rally.io), Carla Acevedo-Yates (curadora Museum of Contemporary Art Chicago), Emiliano Valdés (Museo de Arte Moderno de Medellín), Pilar García (curadora de la colección artística del MUAC) y Marielsa Castro Vizcarra (curadora asociada de Museo Jumex), entre otros.

Foto. Cortesía de BADA México.

Pues, al final, el diálogo en torno al quehacer artístico y las emociones que provoca adentrarse a distintos universos de forma presencial es enriquecedor en todos los planos de la vida humana. Este mensaje hace eco en el mundo entero, con un ánimo renovado y un calendario nutrido de ferias, subastas y exposiciones; con un mensaje de resilencia que no conoce fronteras.

