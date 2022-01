Edgar Allan Poe: 10 obras para conocer su importante legado

Considerado un maestro de la novela policiaca y los cuentos de terror, Edgar Allan Poe nació un 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos. Su genialidad como escritor la desarrolló a la par de una vida compleja en donde la adicción al alcohol fue una constante con la que tuvo que lidiar.

Quedar huérfano a los dos años de edad, lo llevó a ser educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios en Richmond, y su esposa; pero la relación con su padre adoptivo nunca fue buena. Eso, aunado al trauma que le causó la temprana muerte de su madre, son situaciones que lo atormentaron a lo largo de su vida.

Ello influyó para que sus distintos proyectos fueran inconstantes: desde abandonar sus estudios en la Universidad de Virginia o ser expulsado del ejército. Fue hasta 1832 cuando se mudó a Baltimore –donde contrajo matrimonio con su joven prima Virginia Clemm– y su vida comenzó a estabilizarse.

"Y así, siendo joven y sumergido en la locura, me enamoré de la melancolía".



Recordamos al escritor, poeta y crítico Edgar Allan Poe; renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. pic.twitter.com/DCTV3lS3z5 — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) January 19, 2022

En ese entonces entró como redactor al periódico Southern Baltimore Messenger, en donde aparecieron distintas narraciones y poemas suyos. Con el paso del tiempo, bajo su dirección este periódico se convirtió en el más importante del Sur en Estados Unidos.

Aunque su primer libro lo publicó de forma anónima “Tamerlán y otros poemas” en 1827, fue hasta los años 40 del siglo XIX cuando su carrera como un fructífero escritor comenzó a consolidarse. Se enfocó en la poesía y sentó las bases de los relatos de terror, la ciencia ficción y la novela gótica, lo cual definiría la mayor parte de su legado literario.

"Me volví loco, con largos intervalos de horrible cordura".



Edgar Allan Poe.



A 213 años de su nacimiento. pic.twitter.com/3R7p3RiRnQ — Letras Breves (@LetrasBreves) January 19, 2022

10 Obras destacadas de Edgar Allan Poe

Quizá el punto culminante en el cual su carrera como escritor comenzó a despegar fue en 1839 con la publicación de “Tales of the Grotesque and Arabesque” (Cuentos de lo grotesco y arabesco).

Otros relatos fundamentales para conocer más de su importante aportación a la literatura son:

El Cuervo (1845) Las campanas (1849) El barril de amontillada (1846) Annabel Lee (1849) La caída de la casa Usher (1839) Los crímenes de la calle Morgue (1841) El escarabajo de oro (1843) La carta robada (1844) Las aventuras de Arthur Gordon Pym (1838) El misterio de Marie Rogêt (1842)

🧵#TaldíaComoHoy de 1809 nació Edgar Allan Poe, escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense, reconocido como uno de los maestros universales del relato corto y los cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco. (f. 1849) 👇 pic.twitter.com/410w7BL1Sq — Penguin España 🐧📚 (@penguinlibros) January 19, 2022

El conjunto de las obras de Edgar Allan Poe influyó notablemente en emblemáticos escritores como Charles Baudelaire, Arthur Conan Doyle, Julio Verne o H.P. Lovecraft.

