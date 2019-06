Tal como se anunció anteriormente, ‘Avengers: Endgame’ regresa a los cines. A partir de este 25 de junio algunos cines de Estados Unidos han comenzado a vender los boletos para el reestreno de la que quiere ser, la película más taquillera de la historia.

El reestreno de ‘Avengers: Endgame’, que se espera para el 27 de junio, viene acompañado de ocho minutos más de la película original. Después del hermetismo, Disney ha destapado lo nuevo que los fanáticos podrán ver en el ‘Avengers: Endgame bring back event’.

El nuevo material no cambiará nada la trama. Con la nueva información, se confirma así el nuevo homenaje para Stan Lee, además de un video intructorio por parte del director Anthony Russo, una escena sin terminar añadida y una escena postcréditos de la próxima cinta de Marvel, ‘Spider- Man: far from home’.

En cuanto la escena sin terminar que formará parte del próximo contenido exclusivo de la película, se ha dado a conocer que será protagonizada por Mark Ruffalo, quien le da vida al verde superhéroe, Hulk.

En algunos cines seleccionados, quienes acudan a ver el reestreno de ‘Avengers: Endgame’, recibirán un póster donde se observa una ilustración con el guantelete con las gemas.

See Marvel Studios’ #AvengersEndgame again before it leaves theaters! Get this exclusive poster (at select theaters while supplies last), see an intro from dir. Anthony Russo, an unfinished deleted scene, and a sneak peek at #SpiderManFarFromHome. Get tix: https://t.co/a34PgTdMSY pic.twitter.com/n1Ts9tvtO4

— Marvel Entertainment (@Marvel) June 25, 2019