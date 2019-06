‘Avengers: Endgame’ regresará a los cines con escenas inéditas

Quien pensó que ya no se hablaría más de ‘Avengers: Endgame’, estaba equivocado. Uno de los estrenos más exitosos de este año regresará a las pantallas de cine con material inédito, lo que pronostica que pudiera arrebatarle el título de la película más taquillera de todos los tiempos a ‘Avatar’.

Lo anterior fue compartido por el presidente de Marvel Studios Kevin Feige en una entrevista para Comic Book durante la promoción de la película de ’Spider- Man: Far from home’, la cual cerrará la Fase 3 de Marvel, .

Aunque no detalló cuántas nuevas escenas se integrarán a la que es la película más larga del UCM o si tendrán relación con la próxima película del arácnido superhéroe, definitivamente será un suceso que los seguidores de los personajes de Marvel no se querrán perder.

Lo cierto es que, a pesar de durar más de 3 horas, ‘Avengers: Endgame’ está decidida en querer ser la película más taquillera de la historia cueste lo que cueste. Unos minutos más a esta larga película parecen no representar ningún problema para los fanáticos.

BREAKING: Marvel is going for the record! #KevinFeige just confirmed that #AvengersEndgame is heading BACK to theaters with additional footage!https://t.co/P0MV10mris pic.twitter.com/B7hDJ6h9uM — Comicbook.com (@ComicBook) June 19, 2019

Se espera que el anuncio oficial del reestreno con nuevas imágenes se realice en cuestión de días.

El presidente de Marvel, además de confirmar esta noticia, también vio positivo la llegada de la película de ‘Nova’. Hace unas semanas se filtraba una lista con los posibles siguientes títulos de Marvel, entre los que incluía a este superhéroe. Tal parece que en poco tiempo se podría confirmar esta lista.

Siete minutos y un nuevo homenaje a Stan Lee

Después de darse a conocer la noticia de los minutos extras que tendrá el reestreno de ‘Avengers: Endgame’, la cadena de cine ‘Cinemark’ publicó la sinopsis de la película ofreciendo nuevos datos.

“Después de los eventos de Infinity War, el universo está en ruinas. Los Vengadores se reúnen una vez más para deshacer las acciones de Thanos y restablecer el orden en el universo. Incluye 7 minutos de contenido adicional y el tributo a Stan Lee”, se lee en su página.

Confirmando así siete nuevos minutos con una de las escenas eliminadas que no se incluyó en la primer entrega. Y no solo eso, también traerá un nuevo homenaje al padre de los superhéroes, Stan Lee. Aunque aún no hay fecha para el reestreno, este podría ocurrir antes del estreno de ‘Spider- Man: far from home’ programada para el próximo 5 de julio.

Hasta el momento la película de superhéroes ha logrado recaudar 2 mil 743 millones de dólares alrededor de mundo, una cifra que se quedó a nada de superar los 2 mil 787 millones de dólares de ‘Avatar’. Con su reestreno, es casi seguro que podría superar el segundo lugar en el que se encuentra ahora.

Si eres fanático del Universo Cinematográfico de Marvel tendrás que estar pendiente del reestreno en nuestro país. Se espera que la nueva versión llegue a los Estados Unidos y después sea replicada en los demás países.

