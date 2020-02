Carmen Sarahí, la mexicana que cantará en la gala del Oscar

Notimex. Emocionada y con la sensación de vivir uno de los más grandes sueños de su vida. Así se encuentra la actriz y cantante mexicana Carmen Sarahí, quien ensaya su presentación en la edición número 92 de los premios Oscar. Ella compartirá el escenario con las artistas que dieron voz al personaje de Elsa en la película animada Frozen en diferentes partes del mundo.

Desde Los Ángeles, California, Carmen Sarahí afirmó que la noticia de su presentación le cayó como una cubetada de agua fría, en el sentido positivo. Ello porque no tuvo tiempo de asimilar lo que ocurría pues inmediatamente comenzó su preparación. Así lo describe: “Disney se puso a trabajar rápido, ellos tenían la idea de juntar a todas estas mujeres y ver cómo es real que la música es universal”.

Y agregó: “El conocer a todas, a Idina Menzel y tener la oportunidad de platicar con ella y ver cómo todas hemos vivido este sentimiento, cada una en su país y en su idioma, y de pronto estar compartiendo esto, que es una maravilla, es un sueño hecho realidad”.

Anunciado como Por primera vez, reuniendo a las Elsas del mundo, la noche del Oscar reunirá a las intérpretes de Estados Unidos, Alemania, Japón, España, Rusia, Tailandia, Noruega, Polonia, Dinamarca y Latinoamérica para realizar una presentación del tema Into the Unknown, el cual corresponde a la banda sonora de la cinta Frozen 2, estrenada en noviembre de 2019.

“Será una cosa épica y preciosa, aún no puedo contar nada, pero toda la gente de producción, staff y que están con nosotras, están fascinados con lo que va a suceder porque efectivamente es una forma de hacernos presentes y cómo este movimiento de ‘Representation matters’ se ha vuelto muy importante y es eso, el representar a todo el mundo, unido en este momento por la música”, subrayó Carmen.

Carmen Sarahí (México), Idina Menzel (Estados Unidos), María Lucia Heiberg Rosenberg (Dinamarca), Willemijm Verkaik (Alemania), Takato Matsu (Japón), Lisa Stokke (Noruega), Kasia Laska (Polonia), Ana Buturlina (Rusia), Gisela (España) y Gam Wichayanee (Tailandia) serán las encargadas del espectáculo.

The voices of #Frozen2’s Elsa from Denmark, Germany, Japan, Latin America, Norway, Poland, Russia, Spain and Thailand will join @idinamenzel and @AURORAmusic on stage for an unforgettable performance of “Into the Unknown” at the #Oscars. pic.twitter.com/3G41ROfYT7

— The Academy (@TheAcademy) February 7, 2020