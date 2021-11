‘House of Gucci’: La historia que conmocionó a Italia se estrena en cines

Cuatro disparos terminaron con la vida de uno de los empresarios más importantes de la moda el 27 de marzo de 1995. Un caso que conmocionó a Italia, el cual es retomado en ‘House of Gucci’, cuyo estreno está programado para este 25 de noviembre de 2021 en los cines de todo el mundo, incluido México.

La cinta se centra en la historia de Patrizia Reggiani y los motivos que la llevaron a orquestar el asesinato de su exmarido, Maurizio Gucci, a manos de un sicario.

Ésta se perfila a ser una de las películas más exitosas del cierre del año, al retomar la historia de la famosa familia desde la visión de su director Ridley Scott. Para ello un reparto estelar encabezado por Lady Gaga, Jeremy Irons, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino y Salma Hayek, permitirá al público conocer los entretelones detrás de esta familia.

Aunque el caso es muy conocido –y en su momento convulsionó a toda Italia y el mundo de la moda–, ‘House of Gucci’ busca hurgar en los motivos que llevaron a sus miembros a involucrarse en un laberinto de traiciones, asesinatos y decadencia.

REPARTO DE LUJO

La cinta está basado en el libro ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed’, escrito por Sarah Gay Forden. En ella, Lady Gaga dará vida a Patrizia Reggiana, quien fue declarada culpable del asesinato y condenada 30 años de prisión.

Alguna vez, durante una entrevista televisiva, la también conocida como ‘la viuda negra de la moda’ declaró: “Es mejor llorar en un Rolls-Royce que ser feliz en una bicicleta”. Una frase que resguarda su obsesión por llevar una vida llena de lujos y glamour.

Por su parte Adam Driver encarnará el personaje de Maurizio Gucci; mientras que Jared Leto –con una sorprendente caracterización– da vida a Paolo Gucci, el nieto del fundador de este imperio de la moda.

El estreno de ‘House of Gucci’ no tiene muy contentos a los miembros de esta familia, quienes se han pronunciado en contra de ella e, incluso, han asegurado, que podrían tomar acciones futuras después de ver la película. Ésta ya tuvo una première en Londres y ahora llega a los cines de México.

