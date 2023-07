Los duetos más famosos de Tony Bennett

Taylor Swift: la primera mujer en colocar 4 álbumes a la vez en el Top 10

Este día se dio a conocer la muerte de Tony Bennett, uno de los artistas más grandes de la historia de la música que se dio el gusto de colaborar con otras estrellas de la industria y aquí repasamos los duetos más significativos.

Lady Gaga

Lo que primero comenzó con pequeñas colaboraciones como I’ve Got You Under My Skin se transformó en un disco en conjunto entre Bennett y Gaga titulado Love for Sale que salió a la venta el 1 de octubre de 2021, considerado el último disco que haría Tony.

Amy Winehouse

En 2011, Tony Bennett lanzó una nueva colaboración con la artista Amy Winehouse, se trataba de Body and Sould, compuesta por Johnny B. Green (música), Robert B. Sour, Edward Heyman y Frank Eyton (letra).

Thalia

En 2020 la cantante y actriz mexicana Thalia tuvo la oportunidad de realizar un dueto con Tony Bennett con la canción The Way You Look Tonight, un dueto especial en donde se combinaban el idioma inglés con el español latino.

Paul McCartney

En 2015 los dos grandes cantantes unieron sus voces en The Very Thought of You y que se publicó en el disco Tony Bennett Duets: An American Classic, donde también colaboraron personalidades como Bono, Elton John, George Michael y Celine Dion.

Aretha Franklin

How Do You Keep the Music Playing, compuesta por Michel Legrand, Alan y Marilyn Berman, fue elegida por Tony Bennett para interpretarla junto a la gran Aretha Franklin, misma que formó parte de su disco The Art of Excellence de 1986 y que Tony Bennett retomaría en su álbum Duets II: The Great Performances

Estos cinco duetos son solo algunos de los más importantes que marcaron la carrera de Tony Bennett, así como la de sus acompañantes al cantarla junto con un ícono de la industria musical.

