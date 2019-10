El casting de ‘La Sirenita’ para televisión sorprende a seguidores

La cadena ABC presentó al reparto completo que dará vida al clásico animado de ‘La Sirenita’ en una versión musical. Mucho antes de que Disney empiece las grabaciones de su próximo proyecto en live action la cadena rendirá homenaje a esta historia presentando su propia adaptación para televisión.

El homenaje llegará el próximo 5 de noviembre como parte de las celebraciones del 30 aniversario del estreno de la animación original. Para ABC no es la primera vez que adapta una historia para ser representada para una audiencia en vivo y después trasmitirla.

Esta adaptación presentará el primer escenario del próximo proyecto para la pantalla grande en live action, el cual ha estado envuelto en polémica desde que se dio a conocer que Halle Bailey protagonizará a ‘Ariel’.

“The Wonderful World of Disney Presents The Little Mermaid Live!”, nombre oficial de la producción de ABC, tiene a un gran reparto de actores y cantantes confirmados, los cuales ya fueron presentados en su primer trailer.

En esta ocasión regresará a las filas de Disney Auli’ li Cravalho, quien prestara su voz para el personaje de Moana, pero ahora con el rol principal de ‘Ariel’, mientras que ‘Shaggy’ dará vida a Sebastian, Graham Phillis al Príncipe Erick, el actor John Stamos al Chef Louis y la villana será Queen Latifah.

Su estreno será proyectado el próximo 5 de noviembre, donde la música de la versión original será la protagonista de esta adaptación que llega antes de la esperada live action para su versión en el cine. ¿Qué te parece este reparto?

Te puede interesar:Descubre qué actores participarán en el live action de ‘La Sirenita’



Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí