Los formatos mixtos, la última tendencia en televisión para esta temporada

Los programas de televisión en los que se mezclan formatos y géneros son la nueva tendencia para esta temporada, además de la llegada de más series dramáticas de países no habituales, como Sudáfrica o Australia.

“En los próximos años habrá un reajuste creativo, con menos dramas de primer nivel”, un cambio que estará encabezado por las plataformas de internet explicó este lunes Beatrice Rossmanith, responsable de análisis global de la consultora especializada Glance, durante una presentación de tendencias en Mipcom, el mayor mercado audiovisual del mundo, que se celebra esta semana en Cannes.

Entre los programas de formato mixto destaca “The Squid Game – The Challenge”, un concurso multitudinario combinado con reality y referencias a la popular serie surcoreana “El juego del calamar”, en lo que la ejecutiva define como “una producción muy ambiciosa” que se estrenará en Netflix en noviembre.

También está la estadounidense “Snake Oil”, donde emprendedores auténticos y falsos presentan sus productos o invenciones a los concursantes, ayudados de “infommercials” divertidos y hasta con un punto surrealista.

En esta mezcla de teletienda, programa de humor y concurso, los participantes deberán diferenciar los productos auténticos -por raros que sean- de los falsos.

La canadiense francófona “Couples en survie” mezcla los géneros de pareja y de supervivencia. Una pareja es abandonada durante 36 horas en el inhóspito norte de Canadá y deberá mostrar a la vez sus capacidades de salir adelante y la solidez de su relación.

En otros formatos, Rossmanith destacó que “el fenómeno de ‘The Traitors’ sigue ganando fuerza desde la pasada temporada”, con no menos de doce nuevas adaptaciones internacionales y numerosas compras de derechos de las versiones en inglés.

El programa original, lanzado en 2021 en Países Bajos, con versiones en Reino Unidos (finales de 2022) y Estados Unidos (inicio de 2023), presenta a 18 concursantes de los que tres son “traidores” solo conocidos por el público que tratarán de ir eliminando a los demás para llevarse el premio final.

En series dramáticas, Rossmanith apuntó a la llegada de más productos de países todavía no muy vistos en el sector.

Es el caso de Sudáfrica, donde después de que “Reyka” lograra algunas ventas en el mercado internacional la pasada temporada, destaca la aún no estrenada “Catch me a killer”.

Se trata de una serie basada en la historia real de la periodista Micki Pistorius, que dejó su trabajo para estudiar psicología y reconvertirse en la primera perfiladora de asesinos en serie de su país.

Y de Australia, después de que “Colin from accounts” haya tenido una apreciable acogida en el exterior, llega “While the man are away”, que narra la vida de un grupo de mujeres mientras los hombres están en el frente durante la Segunda Guerra Mundial.

En documentales o docuseries, los temas recurrentes son sexo, escándalos, famosos, naturaleza y política internacional, como “Putin versus the West”, o la continuación de “The real crown”, que insiste en un tema, el de la familia real británica, “del que las audiencias nunca parecen cansarse”, según Rossmanith.

“Essere Moana”, un documental que explora la misteriosa muerte de la estrella italiana del porno Moana Pozzi, o “Johnny vs. Amber”, sobre el hiperfamoso juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, forman parte de la nueva oleada de docuseries sobre famosos, escándalos y sexo.

Estados Unidos continúa siendo el mayor exportador de series y programas (424 operaciones en la pasada temporada), seguido del Reino Unido (346) y de Turquía (133), con España como la mayor cliente de esta última con 20 series la temporada pasada.

El cuarto mayor exportador es Corea del Sur, con 80 series durante la pasada temporada, sobre todo a Asia, pero también a España, añadió la ejecutiva.

De Corea del Sur llegará la comedia romántica “Good day to be a dog”, mientras que “The deal” tiene un universo más oscuro, inspirado en la pobreza mostrada en la oscarizada “Parasite” o en “El juego del calamar”, para narrar como dos amigos secuestran al hijo de un millonario que resulta ser un antiguo compañero de clase.

Con información de EFE.

