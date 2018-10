El príncipe Harry y Meghan Markle esperan su primer bebé para 2019

Reuters.- El príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle, duques de Sussex, esperan su primer hijo para la primavera de 2019, casi un año después de que su boda inyectara el glamour de Hollywood a la familia real británica.

Harry, de 34 años de edad, hijo menor del heredero del trono, el príncipe Charles, se casó con la estrella de televisión en mayo en una ceremonia que mezcló la pompa tradicional británica con un coro de gospel y otros guiños a su herencia estadounidense.

Los medios británicos estimaron que Meghan, de 37 años, tiene aproximadamente 12 semanas de embarazo. El bebé será el séptimo en la línea de sucesión al trono británico.

“Sus Altezas Reales aprecian todo el apoyo que han recibido de personas de todo el mundo desde su boda en mayo y están encantados de compartir esta feliz noticia”, indicó el Palacio de Kensington en un comunicado.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2018