Ella es la primera heroína mexicana (y latina) en el universo de Marvel

Hace seis años, una mexicana logró romper un techo de cristal en Hollywood al convertirse en la primera superheroína latina de Marvel. Se trata de Natalia Cordova Buckley, quien hasta la fecha interpreta a la heroína de origen colombiano Yo-Yo Rodríguez en la serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D, co-creada y escrita por la asiática-estadounidense Maurissa Tancharoen.

En entrevista con Forbes Life, Cordova compartió lo que significa ser la primera heroína latina en el legendario Marvel, la brecha de género y raza en el entretenimiento y el empoderamiento femenino.

“Quería que cualquier mujer se pudiera identificar con ella (Yo-Yo, también conocida como Slingshot), en especial mujeres morenas que nunca se habían visto en la tele”, comenta la actriz cancunense.

Luchando contra estereotipos

Mientras Slingshot comienza usando su súper rapidez para combatir la corrupción en Colombia, el superpoder de Córdova detrás de la pantalla es seguir desafiando los estereotipos con los que las mujeres latinas y de todas las nacionalidades han cargado durante décadas.

“Yo-Yo no es una mujer víctima, desde el principio toma sus poderes con fuerza sabiendo que los tiene que usar para hacer el bien”, comparte.

La fortaleza y diversidad de su personaje se ganó rápidamente a la crítica y a la audiencia. En 2017, su mini serie web Agents of S.H.I.E.L.D: Slingshot, el primer producto de este tipo centrado en una mujer latina, le dio a Marvel su primera nominación a un Emmy en la categoría de Outstanding Short Form Comedy or Drama.

Subrepresentación ¿la verdadera batalla de Marvel?

Como latina, además, Córdova se adentró a un universo narrativo en donde ante todo predomina la raza blanca. El 61% de los personajes en las películas de Marvel (sin diferenciar entre protagónicos y secundarios) son blancos o caucásicos. Mientras que los hispanos/latinos representan apenas el 4%, de acuerdo a un ejercicio realizado por Forbes en 2018.

En torno a la representación de género, el gigante de Disney ha avanzado con películas como Captain Marvel, pero el camino aún es largo. Un claro botón de muestra: la inequilibrada cantidad de tiempo que hombres y mujeres aparecen en pantalla en sus películas.

Te puede interesar: Las mujeres siguen ganando menos en el mundo del entretenimiento

Tan solo en Avengers: Endgame, los personajes masculinos en conjunto aparecieron tres veces más que sus contrapartes femeninos (381 minutos vs 116 minutos). Mientras tanto, Captain America: the First Avenger y Spiderman: Homecoming son las entregas del MCU con menor participación de mujeres, con un récord de 17.15 y 19.33 minutos respectivamente, de acuerdo a datos de IMDB.

Se trata de una batalla que no solo va de alcanzar una cuota de representación entre géneros, sino el cómo las mujeres son representadas.

“Llegó el momento de que nos vean por nuestro potencial y no por cómo nos ven los hombres o las telenovelas. Las mujeres somos complejas y profundas. Nos merecemos mucha más historia de la que se han contado”, concluye la actriz.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí