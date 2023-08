Cineteca Nacional de las Artes: ¿Cuándo abre después de su remodelación?

Nominaciones Premios Ariel 2023

La Cineteca Nacional de las Artes abrirá sus puertas al público el próximo 15 de agosto para exhibir lo mejor del cine nacional e internacional, incluyendo aquellos contenidos que no se distribuyen de forma comercial.

Antes de su remodelación, la nueva extensión de la Cineteca Nacional fungía como un conjunto multicinema operado por la iniciativa privada. Actualmente está conformada por 12 salas de exhibición, tres de ellas cuentan con sistema para proyectar contenidos en 3D y una capacidad para 1300 personas.

Su cambio de imagen incluyó mejoras en los equipos de proyección y sonido, así como en las salas y butacas. Además se realizaron transformaciones en la cafetería, la fuente de sodas y en la pérgola que ha sido considera como una área de comida.

Asimismo se dio mantenimiento a áreas comunes como: el lobby, dulcerías, pasillos, elevador, la escalera eléctrica y el estacionamiento, el cual cuenta con un espacio para 994 vehículos. Respecto a los horarios de servicio de la Cineteca Nacional de las Artes, estos serán de lunes a domingo, a partir de las 10:00 a.m.

La cartelera

Del 15 de agosto al 15 de septiembre de este año, la cartelera de la Cineteca Nacional de las Artes estará dedicada a enaltecer la diversidad de las voces e historias que han construído al cine mexicano contemporáneo.

La programación incluirá clásicos del cine mexicano como Home is Somewhere Else, de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos, además de las nuevas propuestas de cineastas indígenas como Mi no lugar, de Isis Ahumada Monroy, entre otros títulos. Durante la primera semana las funciones serán gratuitas y las tres semanas restantes los boletos estarán disponibles al 2×1.

¿En dónde se ubica la Cineteca Nacional de las Artes?

La Cineteca Nacional de las Artes se encuentra en el Centro Nacional de las Artes, ubicada en Río Churubusco #79. Este proyecto fue impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Cineteca nacional, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

