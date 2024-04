Tres estrenos de cine mexicano que no te puedes perder este abril

Entre el drama y los dilemas morales el cine mexicano se hace presente en la cartelera comercial con producciones que, filmadas hace tiempo, al fin están completando su proceso de llegar a las pantallas.

‘Un actor malo’

México, 2023. Dirección: Jorge Cuchí. Con Fiona Palomo y Alfonso Dosal

Violencia tremebunda. Sandra Navarro (Fiona Palomo) acusa a su coprotagonista, Daniel Zavala (Alfonso Dosal), de haberla violado en plena filmación de una escena íntima. Incapaz de hacerlo al momento, espera unos minutos hasta que puede articularlo. Entonces se desata una historia que transcurre en unas cuantas horas en las que ella deberá sostener la acusación y él, su inocencia, en medio de prejuicios, mentiras, ocultamientos y la crucifixión mediática. La película, escrita por el propio Cuchí, partió de la anécdota de la famosa escena de la mantequilla de El último tango en París. La actriz de aquella película, Maria Schneider, dijo haberse sentido violada en la escena, mientras Bernardo Bertolucci y Marlon Brandon, director y coprotagonista respectivamente, comentaron por su lado sobre las virtudes del método. Un actor malo tiene en Fiona Palomo a una actriz que consigue sostener la película con la incomodidad e incertidumbre en la que está su personaje. Es tan convincente que desde el momento en que ocurre la escena se sabe que algo ha pasado. La película hubiese funcionado a la perfección si no tuviera el enorme problema de que el director juzga al personaje de Daniel desde el título mismo, y lo condena brutalmente conforme avanza la trama. Su posición, indefendible desde luego, es fiel al perfil de los abusadores. Sin embargo, contar historias es un asunto de plantear alegorías y esperar que el público reaccione bajo sus propios criterios y expectativas. Acá no hay eso. Si bien sí plantea un tema importante sin tapujos y se pone del lado de la víctima, más parece que lo hace porque es lo políticamente correcto. Y es que cuando se desata la violencia desmesurada, Cuchí queda muy mal parado, pues castiga a su personaje exacerbando la venganza y la violencia para tomar la justicia por mano propia, y lo hace retratando a punta de clichés a un grupo radical al que convierte en bandera del feminismo, desvirtuando las justificadas protestas por alzar la voz contra la violencia contra las mujeres y dando al traste con una historia que pintaba bastante bien. Por ejemplo, hay una carencia de violencia física y verbal que vuelve todavía más monstruoso, e intimidante, al abusador y menos creíble a la víctima en una época en la que las mujeres que denuncian todavía atraviesan un periplo guiado por la incredulidad. Hay que ver Un actor malo. Fiona Palomo se desmarca de las comedias que solo le exigen sonrisas y Alfonso Dosal demuestra que tiene sus buenos momentos. Estrena el 4 de abril.

‘Padre Pablo’

México, 2021. Dirección José Luis Isoard Arrubarrena. Con Rafael Martínez Sánchez, Carmen Ramos

Reflexión tremebunda. Digamos que el padre Pablo no es ni el sacerdote más carismático ni el más dotado para ejercer. De hecho, desde el primer minuto de la película lo que uno se pregunta es cómo sostener una historia con este personaje tan antipático como protagonista. Pero Isoard se las arregla para conseguirlo y plantear un dilema ético nada sencillo que se vuelve perfecto para este personaje introvertido y sin sentido del humor (esa escena casi final del chiste es un clímax sorpresivo y tremebundamente reflexivo) que regresa a la casa de su padre poeta en fase terminal de una enfermedad que lo tiene postrado en cama en requerimiento constante de ayuda para satisfacer sus necesidades primarias. No se sabe el conflicto entre padre e hijo que ha llevado a este último a rebelarse contra su progenitor bohemio convirtiéndose en sacerdote. Pero lo que sí se sabe es que Pablo, quien no oficia misa pero se encarga de la administración de tres iglesias y de dar clases de matemáticas, es que enfrenta el gran dilema de aprobar la eutanasia de su padre. Y para eso se le ha pedido que regrese a la casa familiar ubicada en algún desolado lugar de la provincia mexicana, Pasagua (en Guanajuato) según se le escucha decir al personaje cuando se ha perdido al ir al monte. Pablo, arrogante y petulante, nunca se abre, sino que al contrario, se queda pasmado, atornillado en no querer que pase nada a su alrededor al punto de que él mismo incluso deja su prolija rutina de aseo personal. De hecho, su parsimonia guía el ritmo de la película sobre este duelo adelantado en el que debe aceptar que su padre ya no vivirá más. Ese aspecto, más que su debate moral sobre si debe absolver a la empleada dispuesta a ayudar con la eutanasia de su padre confesión mediante, es el motor de Padre Pablo. Estrena el 4 de abril.

‘Amor y matemáticas’

México, 2022. Dirige: Claudia Sainte-Luce. Con Diana Bovio y Roberto Quijano

Sopor tremebundo. Billy vive consumido por la rutina familiar en la que se encarga de cuidar al pequeño bebé Leo, lo que incluye lidiar con los interminables ladridos de “Lucas” que siempre acaban despertando al pequeño a mitad de la noche y al que Billy atiende. Lucía, su esposa, sale a trabajar cada mañana mientras padre e hijo siguen una rutina que puede incluir que el bebé se quede con sus abuelos maternos mientras su papá pasa por casa de sus padres o juega videojuegos con su hermano. Billy, ya entrado en sus cuarentas, no ha encontrado su lugar en el mundo luego de, nos enteramos, haber sido miembro en su adolescencia de la boyband Equinoccio, de fama efímera. Pero con la llegada de Mónica al mismo fraccionamiento regio todo cambia. Ella vive con su esposo y su hija de unos 10 años y desde que ve a Billy se evidencia que lo ubica. El tremebundo sopor de Billy se trastabilla y en su complaciente y parsimoniosa actitud hay un cambio: abandona por un momento su dejadez y no se deja arrastrar ni por su hermano ni por su esposa, aunque sus decisiones sean erráticas. Por un momento se reactiva la chispa creativa, concluye una canción abandonada por años, se rebela del control, se plantea regresar al escenario y, debido a una situación desafortunada y a la fortuna de volver a apasionarse, parece que se decidirá a hacer un cambio radical. Pero el sopor de Billy es tremebundo. Es una mirada a la falta de sueños y motivaciones pero desde una perspectiva amable donde Billy no tiene preocupaciones económicas ni carencias materiales. Estrena el 11 de abril.

Y TAMBIÉN…

Se puede ver Valentina o la serenidad, estupenda historia sobre el duelo con tintes autobiográficos de Ángeles Cruz, como parte de la programación de la 75 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional: se exhibirá el viernes 5 de abril en el Cinematógrafo del Chopo a las 16:30 y 18:30 horas.

Y Confesiones, de Carlos Carrera, una película sobre la venganza que transcurre prácticamente en una sola noche en la casa de una familia acomodada en Ciudad de México que es tomada como rehén, entra a la oferta de Max a partir del 5 de abril.

*Javier Pérez hace reportaje, crónica y entrevista, así como crítica de cine y cobertura de temas culturales. Dirige ForoFoco. Nadie quiere acompañarlo al cine: no para de comer palomitas ni de hablar de otra cosa.

