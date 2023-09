El mexicano Amat Escalante presidirá el jurado del Festival de Cine de Londres

‘Aquaman y el Reino Perdido’ revela más detalles en su primer tráiler

EFE.- El jurado del Festival de Cine de Londres (LFF) estará presidido en su próxima edición por el realizador mexicano Amat Escalante, según anunció este martes el certamen.

Escalante encabezará el jurado de la competición oficial de esta 67 edición, que se abre el próximo 4 de octubre, junto a la programadora del festival de Edimburgo, Kate Taylor, y al novelista inglés Niven Govinden.

Mientras, el jurado de la mejor ópera prima estará encabezado por la británica Raine Allen-Miller, directora de una de las sensaciones de la temporada, “Rye Lane“.

Escalante, ganador del premio al mejor director en los festivales de Cannes y Venecia, consideró “un honor y un privilegio” poder “escaparse a Londres para ver esta bella y excitante selección de películas nuevas de todo el mundo junto a mis compañeros del jurado“, según un comunicado del LFF.

“Como realizador que ha sido seleccionado y ha participado en el Festival de Cine de Londres BFI, soy consciente de la alta calidad y de los atrevidos estándares de selección por los que es conocido el festival, y eso hace todavía más especial e importante haber recibido esta invitación“, añadió el director de “Heli“.

El último filme de Escalante, “Perdidos en la noche“, se proyectará dentro de una de las secciones paralelas del festival.

Entre las 11 películas que competirán en la selección oficial están “Evil does not exist“, del japonés Ryusuke Hamaguchi, o “Together 99“, del sueco Lukas Moodyson.

