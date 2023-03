Creed III: Datos curiosos que probablemente no conocías

Creed 3 llegó a las salas de cines el 2 de marzo de este 2023 y trajo consigo grandes sorpresas. Estos son algunos datos curiosos que probablemente no conocías sobre dicha entrega.

En la nueva entrega de Creed, el campeón mundial del boxeo Adonis Creed (Michael B. Jordan) tendrá que defender su título y enfrentarse con Damien Anderson (Jonathan Majors), un amigo de la infancia, quien pasó varios años en la cárcel y está ansioso por demostrar que merece una nueva oportunidad.

La ausencia de Rocky Balboa

Pese a que Creed es un spni-off de la saga de Rocky Balboa, el personaje interpretado por Sylvester Stallone no apareció en Creed 3. Esto se debió a que Stallone no estuvo de acuerdo con el enfoque que se le dio a la historia, así que decidió no formar parte del rodaje. Sin embargo, sí figuró entre los créditos como productor de la cinta.

El debut de Michael B. Jordan

El actor estadounidense Michael B. Jordan ha participado en diferentes producciones como Black Panther: Wakanda Forever (2022), Space Jam: Una nueva era (2021), Buscando justicia (2019) y Los cuatro fantásticos (2015), sin embargo, con la cinta Creed III debutó como director.

El homenaje a los boxeadores mexicanos

En una entrevista para otros medios de comunicación, el actor y productor Michael B. Jordan confesó que creció viendo el boxeo mexicano y que buscaba honrar a la cultura mexicana a través de Creed 3, es por eso en la cinta se incluyó a Saúl, el ‘Canelo Álvarez‘ y al personaje de Felix Chávez para homenajear al boxeador Julio César Chávez

El lenguaje de señas

Debido a que en la historia, la hija de Adonis no puede escuchar, en diferentes escenas se puede ver a los personajes comunicándose a través del lenguaje de señas y para que esto pudiera ser una realidad, Michael B. Jordan tuvo que aprender el mismo lenguaje, no solo para reforzar la historia, sino porque el actor quería explorar y demostrar cómo es vivir bajo ese contexto.

