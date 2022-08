Ben Affleck cumple 50 años: así ha sido su trayectoria

Este 15 de agosto Ben Affleck cumple 50 años y para reconocer su talento, te contamos cómo ha sido su trayectoria a lo largo del tiempo. Pues más allá de sus papeles en cintas como Armageddon (1998), Pearl Harbor (2001), Daredevil: El hombre sin miedo (2003) y La Liga de la Justicia (20017), su carrera artística concentra una larga lista de producciones.

El inicio de su carrera

Benjamin Géza Affleck-Boldt —conocido artísticamente como Ben Affleck— nació el 15 de agosto de 1972 en Berkeley, California y desde pequeño supo que quería dedicarse a la actuación, es por eso que inició su carrera en comerciales, series y películas de televisión como Hands of a Stranger by The Second (1987) Voyage of the Mimi (1984).

Tiempo después, se abrió paso con largometrajes como Rebeldes y confundidos (1993), Banda en fuga (1995), Mi pareja equivocada (1997) y gracias a su trabajo, obtuvo un reconocimiento en el cine de Sundance.

A pesar de ello, en más de una ocasión fue rechazado para interpretar papeles en producciones de mayor renombre. Pero esto no se convirtió en un impedimento, pues fue lo que lo motivó a crear su propio guion —en colaboración con Matt Damon— para Mente indomable. Una película que se estrenó en 1997 y que lo catapultó a la fama, ya que con ella recibió nueve nominaciones de la academia y ganó el Oscar a Mejor Guion Original.

Los éxitos de Ben Affleck

Tiempo después, Ben participó en Armageddon (1998), Shakespeare enamorado (1998), Dogma (1999), Pearl Harbor (2001), Fuera de control (2002), La suma de todos los miedos (2002), Daredevil: El hombre sin miedo (2003), Una relación peligrosa —coprotagonizada con Jennifer López— (2003), Sobreviviendo a la navidad (2004), Padre soltero (2004) y Hollywoodland (2006), cinta con la que fue nominado al Globo de oro por su interpretación.

Posteriormente participó en Smokin’ Aces (2006), A él no le gustas tanto (2009), Los secretos del poder (2009) y La fuerza del amor (2009). En 2007 trabajó como director en el thriller Desapareció una noche, en el que su hermano Casey Affleck participó como protagonista.

Tres años después protagonizó, coescribió y dirigió la cinta Atracción peligrosa, misma que fue nombrada por el National Board of Reviw como ‘Top Ten Films Of The Year‘. Y para 2012 dirigió y protagonizó la película de suspenso Argo, con la que ganó un Globo de Oro y el premio BAFTA como Mejor Directo, así como un Oscar, un Globo de Oro y un BAFTA como Mejor Película.

En 2014 realizó la adaptación del libro Perdida y en 2016 se metió en la piel de Bruce Wayne para protagonizar Batman vs Superman: El origen de la justicia (2016), papel con el que se unió a La liga de la Justicia (2017) y La Liga de la Justicia de Zack Snyder (2021). Su más reciente producción fue Hypnotic (2021).

Y esto solo es una parte de su carrera, pues próximamente veremos a Ben Affleck en películas como The Flash (2023) y Aquaman 2: El reino perdido, en donde regresará como Bruce Wayne.

