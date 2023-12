Los 100 mexicanos + creativos en el mundo: Para Alan Estrada, el arte es un espejo donde el público se reconoce

Para el histrión Alan Estrada, el arte surge de la necesidad de expresar algo, de contar alguna historia, de poner a la gente frente a un espejo donde, al mirar, se reconozcan, ya sea a través de una pintura, una escultura o una canción; en su caso, lo hace mediante la actuación en teatro, cine o televisión.

Estrada nació en Guadalajara, Jalisco, y desde niño mostró interés por el arte, por lo que, a los 18 años, se mudó a la Ciudad de México para perseguir su sueño de convertirse en actor. Comenzó su carrera en el teatro. Su primera oportunidad profesional fue en la obra Edipo en Colono, con Ignacio López Tarso. Luego incursionó en el cine.

En 2022 protagonizó el musical Siete veces adiós, una obra que él mismo escribió junto a Luis Miranda y Salvador Suárez, en la que cuenta la historia de una pareja que, después de siete años de matrimonio, deciden divorciarse; pero, antes de tomar la decisión definitiva, se proponen recrear los momentos más importantes de su relación. “Un actor es como un artista plástico… La televisión, el teatro y el cine, si bien nacen del mismo origen (contar una historia a través de la ficción, retratar una diversidad de historias y de géneros), el trabajo que exige cada uno es distinto. La técnica del cine es muy específica; la del teatro teatro también”.

Alan Estrada afirma que el lenguaje es muy importante. Hay que buscar que haya una comunicación efectiva: “Si tú dices “azul” en el escenario, eso ‘huele’ por el espacio y la persona debe entender ‘azul’”. Es decir, hay que transmitir ese “sentimiento” a los otros. “Creo que el arte viene de expresar. El artista tiene una necesidad de expresar algo; si no, no hay arte. Si tú no quieres expresar algo en específico, contar esa historia, esa expresión o ese discurso [no hay arte]. Para mí, eso se paga por la artesanía del arte”.

Para el actor, Siete veces adiós fue la primera oportunidad que tuvo como creador, de contar la historia que quería, la del amor desde otro punto de vista: el de una relación ya desgastada, de la nostalgia para que se recuerden [mutuamente] quiénes eran. “Es una pieza que creamos en equipo. El hecho de conectar con la gente hablando su mismo lenguaje, poniéndole un espejo… Para mí, el arte lo que tiene que hacer es ponerte un espejo y te tienes que ver ahí, tienes que sentir que está hecho para ti y que habla de ti o de alguien que conoces”.

Alan Estrada. Foto: © Oswaldo Ramírez.

Alan Estrada precisa que Siete veces adiós no solamente requirió de una labor creativa, sino también empresarial, ya que lo que quería era hacer el tipo de teatro que a él le gusta ver y, en México, no existen organismos que apoyen el desarrollo de proyectos teatrales de ese tamaño.

“Fue una inversión mía. Teníamos que levantar el financiamiento, pero logramos [obtener] sólo la mitad. Entonces me dije: ‘La otra mitad la pongo yo. Si pierdo mi dinero, por lo menos ya vi mi obra hecha’. Al final, todo resultó increíble. Entonces, fue una aventura, un salto al precipicio en muchos aspectos de mi vida y, por eso, me hace sentir muy orgulloso”.

Este texto lo puedes leer en la edición 133 de nuestra revista Forbes México.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Los 100 mexicanos + creativos en el mundo

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias