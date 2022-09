Iron Chef México: todo lo que veremos en el reality culinario de Netflix

Enciendan los hornos, afilen los cuchillos y pónganse las filipinas, porque este miércoles 21 de septiembre se estrena la versión mexicana del reality culinario Iron Chef, a través de Netflix.

Esta primera temporada consta de ocho episodios, en donde diferentes chefs retadores deberán enfrentarse a uno de los tres Iron Chefs: Francisco Ruano, Roberto Solís o Gaby Ruiz para vivir una batalla culinaria épica.

Tanto los Iron Chefs como los chefs retadores contarán con 60 minutos para preparar cinco platillos que deberán responder a una temática determinada en la que tendrán que incluir un ingrediente sorpresa, para que posteriormente los jueces califiquen y decidan cuál chef preparó el mejor platillo.

Y al final, el chef retador que reúna la mayor puntuación, tendrá la oportunidad de enfrentarse a los tres Iron Chef en una sola batalla, para luchar por el máximo premio; la catana mítica.

Foto: Netflix

“Veremos distintos tipos de cocina, algunas historias mexicanas y otras experiencias que ocurrieron fuera del país. Pero sin duda, cada episodio contará una historia completamente distinta a través de los sabores”, aseguró la chef Gaby Ruiz´, en una entrevista para Forbes Life México, al describir cómo es el talento culinario que veremos en Iron Chef México.

A esto mismo, el Chef Francisco Ruano agregó que los retadores que se presentan en el programa son personas muy consolidadas en la escena gastronómica mexicana y por lo tanto; compañeros talentosos que dieron una gran batalla que garantiza un increíble espectáculo.

El elenco de Iron Chef México

La cantante Paty Pantú y el chef Poncho Cadena llevarán las riendas del programa y entre los jueces que calificarán los platillos se encuentran la sommelier Sophie Avernin, el chef Gerardo Vázquez Lugo, así como diferentes celebridades que participarán a lo largo de los episodios, entre ellos: Jay de la Cueva, Christopher Von Uckermann y Belinda, quien formará parte del capítulo final de esta temporada.

Foto: Netflix

Sobre los Iron Chef

Gabriela Ruiz

Gaby Ruiz fue reconocida como la mejor chef de México en 2019 por la Guía México Gastronómico de Culinaria Mexicana, S. Pellegrino® y Nespresso®. Fue chef en Pujol y es propietaria de los restaurantes Carmela y Sal (CDMX), Vuelva Carmela (CDMX) y Vuelve Carmela (Tabasco).

Foto: Netflix

“No todo está ganado, pero no todo está perdido, el capítulo cinco me deja mucho más que el resto, me dio cierta energía para trabajar aún más. Creo que después de Iron Chef soy mejor cocinera y mejor persona“, señaló la chef al platicar sobre su experiencia.

Francisco Ruano

El restaurante Alcalde del chef Francisco Ruano es considerado como uno de los mejores de Jalisco y de México, incluso, fue reconocido en la lista The Latin America’s 50 Best Restaurants de S. Pellegrino®.

Foto: Netflix

“Hice platos que me encantaron y estoy esperando a que salga la serie para ponerlos en mi menú. Pero también hice unas buenas cagadas, todo mudo podrá ver cómo eché mentadas, me enojé y tiré cosas al suelo. El show por sí solo está muy bueno, los invitados y los jueces son personas muy lindas, los cocineros son un gran cast de talento nacional, además aparezco yo”, destacó el chef, al compartir los motivos por los que vale la pena ver Iron Chef.

Roberto Solís

Desde 2003 el chef Roberto Solís revolucionó la cocina Yucateca al abrir las puertas de su restaurante Néctar, en donde se ha concentrado en impulsar la nueva cocina yucateca a través sabores, técnicas e ingredientes endémicos.

Foto: Netflix

“La parte más difícil fue trabajar con el ingrediente secreto y una de las mejores experiencias fue cocinar contrarreloj, para recordar lo que se siente estar bajo tanta presión“, reveló el chef Solís al mencionar los momentos más críticos y emocionantes del programa.

‘Emoción’, ‘nervios’, ‘acción’, ‘risas’ y ‘momentos cardiacos’ fueron las palabras con las que los tres Iron Chefs describieron esta primera temporada, la cual, está llena de momentos culinarios que elevarán tu estrés al máximo.

