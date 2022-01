Llega a Netflix la serie coreana que espera superar a ‘El juego del calamar’

Netflix sigue su apuesta por las producciones originales coreanas. Después del éxito de ‘El juego del calamar’, la serie más vista de la plataforma al momento, la compañía se prepara para la llegada de la que podría ser su sucesora: ‘Estamos muertos’, la cual estrena este 28 de enero.

Una gran expectativa reposa sobre esta serie coreana de Netflix. Muestra de esto es que su trailer oficial ha alcanzado más de once millones de reproducciones, una cifra que podría verse reflejada rápidamente en las reproducciones de los capítulos de su primera temporada.

Pero, ¿Qué ha causado tanto interés en la serie ‘Estamos muertos? Aunque esto puede tener múltiples respuestas, lo cierto es que la palabra “zombis”, tiene mucho que ver.

La serie coreana de Netflix retomará el género de zombis en su trama. Todo gira en torno a unos estudiantes, los cuales quedan atrapados en su escuela mientras el mundo vive una invasión zombi. Aliándose entre ellos, buscarán la manera de sobrevivir a situaciones extremas para poder ser rescatados.

Foto: Netflix.

La serie contará con 12 episodios en la primera temporada. Aunque la trama parecer retomar los clásicos del género, fuentes allegadas al proyecto han declarado que será difícil interpretarla ya que las decisiones de los jóvenes son impulsivas y podrían cambiar la historia súbitamente con sus acciones.

Inspiración de un clásico

Foto: Netflix.

‘Estamos muertos’ o ‘All of us are dead’ como se le ha nombrado en inglés, está basada en un popular webtoon llamado ‘Now at our school’ escrito por Joo Dong Keun en el año 2009.

Para su adaptación en Netflix, la compañía reclutó a Chung Sung II como escritor, mientras que Kim Nam Soo y Lee Jae Kyu fueron los encargados de dirigir a los actores en esta aventura.

Como parte de su fórmula, la producción cuenta con estrellas coreanas en ascenso: Park JI Hoo, Choi Yi Hyun, Yoo In Soo, Park Solomon y Yoong Chang Young. Algunas de ellas ya han tenido participaciones en importantes producciones, incluso una de ellas compartió un emotivo personaje en ‘El juego del calamar’.

Foto: Netflix.

Las cartas están puestas sobre la mesa. ‘Estamos muertos’ quiere retomar el éxito de ‘El juego de calamar’ y demostrar que las peculiares producciones coreanas son tendencia dentro del catálogo.

No te puedes perder su gran estreno este 28 de enero.

