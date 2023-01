Lo que llega al UCM con ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’

El estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania está cada vez más cerca, es por eso que más detalles han sido revelados. Descubre cuáles son las últimas novedades que rodean a la próxima cinta de Marvel.

Un nuevo inicio para el UCM

Ant-Man and the Wasp: Quantumania dará inicio a la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), por eso se cree que la trama de esta cinta será una pieza clave para el rumbo que tomará el multiverso.

El villano

Como ya se había confirmado, Kang el Conquistador —interpretado por Jonathan Majors— será el nuevo villano de Marvel, pero no se tratará de cualquier antogonista, debido a que Kang promete superar a Thanos y poner en jaque a los superhéroes.

No obstante, Kang no será el único villano en Ant-Man and the Wasp: Quantumania ya que también se sumará M.O.D.O.K., un organismo que fue diseñado para matar, y a quien se le puede ver en el segundo tráiler que fue liberado.

Las variantes

Es necesario recordar que Kang el Conquistador tiene la habilidad de existir en diferentes líneas del tiempo y multiversos, por eso cabe la posibilidad de que otra versión de sí mismo, conocida como He Who Remains, haya reducido a su variante más peligrosa para que esta no ataque a los multiversos.

Esta teoría surge porque al final de la serie Loki (2021), He Who Remains explica que múltiples Kang lucharon entre sí, pero al final él consiguió la victoria y se propuso proteger la línea temporal.

La vida en el mundo cuántico

A través de Ant-Man and the Wasp: Quantumania se explicará cómo funciona el mundo cuántico, pues los diferentes avances de la cinta han dejado ver que existen muchos habitantes en él y que algunos de ellos intentan salir para tomar el control de la Tierra.

La prisión

En el nuevo teaser publicado se muestra una civilización desconocida y lo que parece ser un ejército, pero además se revela que Kang se encuentra atrapado en una jaula y que necesita ayuda para salir de ella, es por eso que busca una alianza con Ant-Man.

Formatos

Recientemente Marvel dio a conocer los pósters individuales de los personajes que formarán parte de la nueva producción. En donde se anunció que la cinta estará disponible en formato 3D y Imax.

