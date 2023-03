Oscar 2023: Candidatos a llevarse las estatuillas

La premiación de los Oscar 2023 ya está a la vuelta de la esquina y estos son los talentos que se perfilan como los mejores candidatos a llevarse las estatuillas más codiciadas del séptimo arte.

Mejor Actriz de Reparto

Para muchos, Jamie Lee Curtis es la favorita de esta categoría, pues su papel en la cinta Everything Everywhere All At Once le ha valido varias nominaciones y premios. El próximo 12 de marzo se enfrentará a:

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau – The Whale

Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once

Mejor Actor de Reparto

Ke Huy Quan de Everything Everywhere All At Once se ha convertido en el preferido para el Oscar a Mejor Actor de Reparto, luego de su victoria en los Critics’ Choice Movie Awards.

En esta categoría competirá contra:

Brendan Gleeson – The Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry – Caseway

Jud Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – The Banshees of Inisherin

Mejor Actriz

La contienda en los Oscar 2023 por el premio a Mejor Actriz ha causado mucha polémica, mientras para algunos Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) se perfila como la ganadora, para otros lo es Cate Blanchett (Tár).

Ambas, se enfrentan al talento de:

Ana de Armas – Blonde

Andrea Riseborough – Leading Role

Michelle Williams – The Fabelmans

Mejor Actor

Para el Oscar a Mejor Actor, la quiniela apunta hacia el trabajo de Brendan Fraser en The Whale, sin embargo, también destaca Austin Butler por su interpretación en Elvis, cinta con la que ganó en los Golden Globes a Mejor Actor en una Película Dramática y como Mejor Actor en los Premios BAFTA.

En esta categoría también perfilan:

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

Mejor Director

Pese al gran talento que forma para de los candidatos a llevarse la estatuilla a Mejor Director, Steven Spielberg se coloca a la cabeza, pues su trabajo en The Fabelmans ya fue reconocido en los Golden Globes.

Entre los nominados a los Oscar 2023 también están:

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan y Daniel Scheinert – Everything Everywhere All At Once

Todd Field – Tár

Ruben Östund – Triangle of Sadness

Mejor Película Animada

No es sopresa que Pinocchio, la cinta del mexicano Guillermo del Toro se coloque como la favorita en la categoría a Mejor Película Animada. Durante la contienda por la estatuilla se enfrentará a:

Marcel the Shell with Shoes On – Dean Fleischer Camp

Puss in Boots: The Last Wish – Joel Crawford

The Sea Beast – Chris Williams

Turning Red – Domee Shi

Mejor Película

La cinta que se perfila como la favorita a Mejor Película para los Oscar 2023 es sin duda, All Quiet on the Western Front, aunque en dicha contienda Elvis también se mantiene al frente.

Entre la lista de nominados en esta categoría se encuentran:

Avatar: el sentido del agua

The Banshees of Inisherin

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

¿Cuál de estos es tu favorito para los Oscar 2023?

