DeNuestraRevista: El lenguaje del corazón se apodera de ‘Close’

Lukas Dhont reconoce la sensibilidad especial que implicó dirigir Close, un filme cuya historia habla al espectador desde el corazón.

El escritor y director de origen belga presenta en Close un viaje emblemático, protagonizado por Léo y Rémi, (Eden Dambrine y Gustav De Waele, actores de 13 años de edad), quienes mantienen una amistad inquebrantable, hasta que el cuestionamiento adolescente de sus compañeros de aula deriva en el surgimiento de dudas inesperadas en una sociedad aparentemente evolucionada.

Lukas Dhont, escritor y director de origen belga presenta Close. Foto: Kriss Dewitte

¿Cuál fue tu aproximación a la dirección de Close?

Cuando escribo, siempre trato de comenzar desde un lugar en el que existan pasiones personales. Es cierto, busco el sentimiento, pero separo las emociones de lo que yo viví desde un principio, para que no se trate sólo de mí. Cuando hablo de heridas, contemplo aquellas que pueden entenderse desde lo universal, para que sea un sentimiento colectivo. Una vez que el guion se encuentra listo, establezco una distancia de mí. Eso me permite explorar en el sentimiento para saber cómo voy a dirigir la película

¿Cómo logras que el reparto transmita en cámara lo que perfilas?

Foto: Kriss Dewitte

Para mí es muy importante crear un vínculo con el equipo de actuación. Analizamos la conexión y la expresión de las emociones para construir un lugar de intimidad frente a las cámaras, lo cual no es fácil; te sientes muy vulnerable al momento de expresar los sentimientos, pero buscamos siempre transmitir autenticidad.

¿Qué importancia tiene la edad de Léo y Rémi en la historia?

Pienso que la mayoría subestima la inteligencia emocional de los chicos de 13 años, cuando, en realidad, podemos aprender mucho de ellos, porque tienen una manera de hablar más cercana a su corazón, y no en línea con una sociedad que espera que ellos hagan o acepten ciertas cosas. Creo que en la película se ve claramente el lenguaje del corazón y se intenta valorar realmente esa conexión que existe entre los amigos.

Foto: Kriss Dewitte

¿Qué aprendiste al dirigir Close?

Aprendí muchas cosas, pero también me hice muchas preguntas. Te das cuentas de que hay cosas que haces y no entiendes. Y ése no es el problema; tal vez es parte del entendimiento para encontrar respuestas. Aprendí a liderar personas para que vayan en la misma dirección. Lo que siempre debes tener presente es que, si quieres llegar rápido [a un objetivo], tal vez irás solo en esta vida; pero, si quieres llegar más lejos, necesariamente hay que hacerlo acompañado. Esto sólo es posible si te alineas a un mismo propósito en la vida.

Foto: Kriss Dewitte

ÉXITO INTERNACIONAL

• Close ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes. También recibió nominaciones a Mejor Película de Habla No Inglesa en los Globos de Oro 2023 y en los Critics Choice Awards de 2023.

• El filme estará disponible en Mubi a partir del 21 de abril.

