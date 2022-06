Pinocchio, el reboot de Guillermo Del Toro, revela sus primeras imágenes

El pasado 14 de junio se dieron a conocer las primeras imágenes del stop-motion de Pinocchio, el reboot que Netflix y Guillermo Del Toro estrenarán en diciembre de 2022, a través de la plataforma de streaming.

Las imágenes se publicaron de forma exclusiva en la revista Vanity Fair, medio para el cual también se reveló que la historia de Pinocchio se desarrollará en Italia y estará situada entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Los detalles de Pinocchio

Por otra parte, se aclaró que la historia del cuento clásico será muy distinta a las versiones anteriores, ya que no incluirá elementos fantásticos, sino que reflejará un ambiente más sombrío y complejo.

Entre las distinciones que caracterizan a la versión de Guillermo Del Toro también se encuentra el protagonismo de Gepetto, quien en esta ocasión pedirá un deseo al árbol que creció en la tumba de su hijo, para obtener otra oportunidad de ser padre, un hecho que desencadenará el resto de la historia.



Sin embargo, esta adaptación sí incluirá algunos elementos emblemáticos del cuento clásico, como lo es el grillo ‘Sebastian J. Cricket’, quien saldrá del tronco del que nace Pinocchio e intentará convertirse en la consciencia del niño de madera, para guiarlo en sus aventuras y comprender que su fin no es decirle a la marioneta cómo debe comportarse, sino ayudarlo para que por sí mismo sepa cómo debe actuar.

Bajo ese mismo argumento, Pinocchio no pretende transmitir un mensaje de obediencia hacia los padres ni enseñarle a los niños a comportarse como ‘chicos buenos’, su objetivo solo es plantear la búsqueda que se debe emprender para encontrar un camino por el mundo, mientras se descubre que está bien y qué no lo está.

En reparto de Pinocchio

Entre los actores que prestarán su voz para la producción de Guillermo Del Toro se encuentran: David Bradley (Geppetto), Gregory Man (Pinocchio), Ewan McGregor (Sebastian J.Cricket), Finn Wolfhard (Candlewick, un nuevo antagonista), entre otros actores de doblaje.

Aunque el estreno mundial del reboot será hasta diciembre, durante esta semana, el metraje se presentará en el Festival Internacional de Animación en Francia. En la cinta, también participa Mark Gustafson, quien fue director de animación en la cinta Fantastic Mr. Fox.

En 2018, cuando se reveló que Guillermo Del Toro produciría la película de Pinocchio, el cineasta mexicano mencionó que desde hace mucho tiempo había querido realizar dicha producción.

