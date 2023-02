‘Pinocho’ de Guillermo del Toro: Premios que ha ganado hasta el momento

El director mexicano Guillermo del Toro ganó el premio BAFTA a ‘Mejor Película Animada‘ por su más reciente cinta Pinocho. Sin embargo, este no es el único galardón que el tapatío ha recibido por esta producción.

Pinocho de Guillermo del Toro se estrenó en noviembre de 2022 y pronto se convirtió en una de las películas favoritas, gracias a la reinvención del cuento clásico que incluye y a la técnica de animación en stop-motion con la que fue elaborada. Por ello ha reicibido diferentes distinciones.

Premios que ha recibido Pinocho

Golden Globes

En la 80ª edición de los Golden Globes Pinocho recibió tres nominaciones en categorías como ‘Mejor Banda Sonora‘, ‘Mejor Canción Original‘ y ‘Mejor Película Animada‘, mismas de las que solo se llevó un premio y fue reconocida como ‘Mejor Película Animada‘.

Foto: Netflix

En esta premiación Pinocho competía contra cintas como: Inu-Oh, Marcel The Shell With Shoes On, El Gato con Botas: El último deseo y Red.

Critics Choice Awards

Durante la 28ª edición de los Critics Choice Awards la cinta de Guillermo del Toro también recibió tres nominaciones a ‘Mejor Canción’, ‘Mejor Banda Sonora’ y ‘Mejor Largometraje Animado’ de las cuales ganó en la categoría a ‘Mejor Largometraje Animado‘.

Foto: Netflix

En los Critics Choice Awards Pinocho compitió contra: Marcel the Shell with Shoes On, Wendell y Wild, El Gato con Botas: El Último Deseo y Red.

BAFTA

Tal como se mencionaba al inicio, Pinocho recibió el premio BAFTA a ‘Mejor Película Animada’. En esta contienda se enfrentaba a: Marcel The Shell With Shoes On, El Gato con Botas: El Último Deseo y Red.

Foto: Netflix

Entre los diferentes galardones que ha recibido Pinocho se encuentran:

Washington DC Area Film Critics Association Awards (WAFCA Award) – ‘ Mejor Película Animada ‘

‘ Southeastern Film Critics Association Awards – ‘ Mejor Película Animada ‘

‘ Seattle Film Critics Society – ‘ Mejor Película Animada ‘

‘ San Diego Film Critics Society Awards – ‘ Mejor Película Animada ‘

‘ Portland Critics Association Awards – ‘ Mejor Película Animada ‘ y ‘ Mejor Banda Sonora ‘

‘ y ‘ ‘ Phoenix Critics Circle – ‘ Mejor Película Animada ‘

‘ Philadelphia Film Critics Circle Awards – ‘ Mejor Película Animada ‘

‘ Georgia Film Critics Association (GAFCA) – ‘Mejor Película Animada‘

Actualmente esta cinta se perfila como una de los favoritas rumbo a los premios Oscar, en donde también ha sido nominada a ‘Mejor Película Animada‘.

