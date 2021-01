Sundance 2021: Producciones que destacaron en su inauguración

Después de que el año pasado hubiera sido como cualquier otro para los asistentes al Festival de Sundance, la pandemia no dio tregua para que se pudiera regresar a los nevados parajes de Colorado este año, por lo que así como los festivales de Toronto o de Nueva York, Sundance se lanza a realizar su primera edición en formato completamente virtual.

Integrado por diferentes secciones que favorecen principalmente el llamado “cine independiente” de Estados Unidos y de otras partes del mundo, así como una robusta selección de cine documental. Sundance suele dar la oportunidad para que estas producciones sean presentadas ante la prensa, distribuidores y compradores de grandes consorcios mediáticos como Netflix, o HBO Go.

Así inició Sundance 2021

Dentro de las primeras películas presentadas en el festival, una que seguramente despertará interés en la audiencia por la vigencia del tema es: In the same breath, de la documentalista Nanfu Wang, que como 76 Days que se presentó en el Festival de Toronto, y del cual hablamos en este espacio, hace un recuento desde un punto de vista mucho más periodístico que deja ver que la forma en la que el control del gobierno chino sobre la información del COVID-19, tuvo un impacto considerable en su propagación y posterior impacto en los Estados Unidos.

Foto: Cortesía Banshee Films, Wassakara Productions.

El documental es narrado por la directora, acotando su crítica sobre las profundas deficiencias en el manejo de la pandemia por parte de los presidentes de China y Estados Unidos, XI Jinping y Donald Trump.

In the same breath contextualiza con entrevistas, imágenes de cámaras de vigilancia y posteos en redes sociales la realidad que medios de comunicación, así como representantes políticos y sanitarios de ambos países buscaban minimizar.

Esta producción muestra también testimonios de hasta 14,000 llamadas a emergencias el primer día de confinamiento total en Wuhan o trabajadores sanitarios amenazados con ser despedidos incluso por usar cubrebocas en EU.

La nueva apuesta a ‘Mejor Película Extranjera’

Haciendo un salto directo no solo a otro país, sino a otro género radicalmente distinto, se presentó también La Nuit des Rois (La noche de los reyes), película que representará a Costa de Marfil en la próxima entrega de los Óscares y dirigida por el cineasta Phillipe Lacote.

La película se lleva a cabo en una prisión autogestiva, es decir, una en la que los mismos reos son quienes la administran bajo un sistema jerárquico que se asemeja más a una monarquía que a una prisión tradicional.

Foto: Cortesía Festival de Sundance.

Con la llegada de un joven reo a la prisión en medio de una feroz lucha por el poder, el agonizante rey decide asignarle la tarea de “narrador” y como la Scherezada de Las mil y una noches, el joven debe continuar con su narración si desea permanecer con vida.

La película mezcla la tensión y fuerza de los thrillers carcelarios con historias de batallas antiguas entre reyes llenas de magia y fantasía. Una película que ya está sonando como favorita en la categoría de mejor película extranjera.

