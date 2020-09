Top 6: Series de estreno que no puedes dejar de ver

Las series de televisión son un género que se ha consolidado con gran éxito en los servidores de streaming. Cada compañía prepara constantemente la llegada de nuevas producciones para satisfacer a sus suscriptores.

En ocasiones es casi imposible ponerse al corriente de todo lo nuevo que llega a las plataformas de streaming. Debido a lo anterior, es casi seguro que más de una de estas series pase desapercibida, sin que esto signifique que no se trate de una gran producción.

También puedes leer: Las series juveniles más controversiales de Netflix alrededor del mundo

Ante eso, nos hemos dado a la tarea de mencionarte algunos de los estrenos más recientes de los servidores de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, HBO y Starzplay, con el objetivo de que puedas retomar algunas de estas series.

Algunas de ellas ya han empezado sus temporadas, mientras que otras preparan su arribo en los próximos días, lo que te dará tiempo para poder verlas con detenimiento. Elige la, o las, que más te gusten a continuación.

Buenos días Verónica – Netflix

Foto: Cortesía Netflix.

Brasil es uno de los mercados importantes para la compañía, por lo que en los últimos años hemos visto llegar más series originales de este país. Su más reciente estreno será ‘Buenos días Verónica’, una producción que sigue la historia de una oficinista que trabaja en la Policía de Homicidios de São Paulo, a quien le toca presenciar un suicidio que reabrirá heridas del pasado.

Al mismo tiempo, recibe la llamada de auxilio de una mujer, por lo que tomará su experiencia en investigación para dar con más datos de ambos casos, sin darse cuenta que está entrando en una posición donde tanto ella como su familia corren peligro.

The Boys / Segunda temporada – Amazon Prime Video

Foto: Cortesía Amazon Prime Video.

Los superhéroes nunca fueron retratados de esta forma. La segunda temporada de la exitosa serie original de Amazon Prime Video llegó el pasado 4 de septiembre para repetir, o incluso superar, la aceptación de su primera entrega.

Aún quedan algunos capítulos de este producción que tiene atrapados a los suscriptores de la plataforma, con una violenta historia donde los superhéroes no son tan buenos como parecieran. Aún puedes actualizarte con la trama de la nueva entrega, donde nuevos personajes hacen aparición, en una de las series del año que se perfila entre las más vistas.

Patria – HBO

Foto: Cortesía HBO.

HBO nos ha acostumbrado a excelentes series. En esta ocasión nos trae una historia adaptada del libro homónimo de Fernando Arambru que se desarrolla a lo largo de tres décadas en Euskadi, el País Vasco, en España. La producción desentierra uno de los sucesos más penosos de la sociedad española a través de dos familias divididas por una guerra civil marcadas por la ETA, un grupo separatista vasco.

Las protagonistas, Bittori y Miren, rompen relación cuando el esposo de una de ellas es asesinado por el grupo separatista, siendo el hijo de la otra uno de los sospechosos por pertenecer a esta organización.

Te puede interesar: 6 datos que tal vez desconocías detrás de ‘Enola Holmes’ de Netflix

Emily en París – Netflix

Foto: Cortesía Netflix.

De los creadores de ‘Sex and the City’ llega esta serie que promete ser una de las favoritas en el fin de semana de su estreno programado para el 2 de octubre. La serie traerá una historia entre la comedia y el drama con el personaje de Emily Cooper, interpretado por Lily Collins, la cual cambia de residencia a Francia por motivos de trabajo. Mucha moda, muchos enredos amorosos y situaciones cómicas te esperan con la llegada de esta producción.

We are who we are – HBO

Foto: Cortesía HBO.

La primera serie de Luca Guadagnino llegó con un mensaje fresco de la adolescencia. ‘We are who we are’, reúne toda la experiencia cinematográfica del director en esta historia donde dos jóvenes que viven en una base militar estadounidense en Italia, exploran temas como la amistad, el amor y la identidad, mientras el público se sumerge en la euforia que desencadena ser un adolescente. Solo se han transmitido algunos capítulos de la temporada con excelentes comentarios de la crítica especializada.

La princesa española / Segunda temporada – Starzplay

Foto: cortesía Starz.

La plataforma de Starzplay tendrá en una semana la llegada de la segunda parte de esta serie original que narra la historia de Catalina de Aragón y Enrique VII, quienes tienen la corte más glamurosa de Europa, creando una Inglaterra orgullosa y segura para resistir amenazas.

Catalina pone en juego su matrimonio y su posición en la corte con el deseo de tener un heredero. Poco le servirá ser reconocida como una gran política, una importante diplomática y una inspiracional comandante militar, ya que deberá luchar por salvar su amor con el Rey al mismo tiempo de buscar preservar la paz de su reinado.

Estas series están listas para convertirse en una de tus favoritas. Diversos géneros, historias y épocas, todas y cada una pensadas para cada exigente espectador. Y tú ¿Con cuál de todas ellas comenzarás?

Te puede interesar: ‘Ya no estoy aquí’ es la máxima ganadora del Ariel 2020

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí