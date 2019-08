Ewan McGregor está en pláticas con Disney para volver a encarnar al legendario Obi-Wan Kenobi, esta vez, en una serie. Lo anterior de acuerdo con la publicación Deadline, que afirma que el actor escocés estaría cerca de llegar a un acuerdo con la plataforma de streaming Disney + para volver a la vida al entrañable personaje de Star Wars.

Aún no se han revelado detalles de la trama de la producción que estaría centrada en la vida de Obi-Wan Kenobi. Solo se sabe que se trataría de una serie que sería transmitida en exclusiva por Dissney +, la nueva apuesta del gigante del entretenimiento.

Te puede interesar: Guillermo Del Toro inspira el primer ‘Cine de Terror’ en México

Ewan McGregor volvería a empuñar el sable de luz después de haberlo hecho en las precuelas de Star Wars. En orden cronológico, Star Wars: The Phantom Menace, en 1999; Attack of the Clones, en 2002; y Revenge of the Sith en el 2005.

Te puede interesar: Guillermo Del Toro adelanta cómo será su ‘reboot’ de Pinocchio en Netflix

¿Estás listo para el regreso de Obi-Wan Kenobi, esta vez, a través del streaming? ¿Te entusiasma la llegada de Disney +?

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí