EXCLUSIVA: Mon Laferte nos cuenta las inspiraciones de ‘1940 Carmen’, su nuevo disco

Con una sonrisa y alegría compartida, Mon Laferte nos permitió conocer más que detalles acerca de su nuevo disco: ‘1940 Carmen’, fueron emociones de un alma que mostraba las alegrías de nuevas armonías que ya hacen dueto con uno de los sueños más grandes en la vida de Laferte.

‘1940 Carmen’ es el material discográfico motivado por deseos y energía especiales, de un amor particular, aquel que solo surge cuando deseas con todas tus fuerzas convertirte en madre.

“Vine a Los Ángeles, estuve cuatro meses viviendo aquí, vine con mi compañero y la idea era embarazarme, llevaba un año intentándolo, llegamos y empecé con las hormonas y toda esta locura, me estaba volviendo un poco loca, tenía mucho miedo, tenía nervios, incertidumbre, pero tenía mucha ilusión también, y muy contenta con la valentía de hacer esto”. Así es como el amor conjugado surgiría para motivar a ‘1940 Carmen’.

Proceso de creación ‘1940 Carmen’

Motivada por marcar un nuevo comienzo, cuatro meses bastaron para componer y grabar cada uno de los temas que se encuentran en este nuevo disco –todos compuestos por Laferte–.

Los Ángeles, California, el nido desde donde se orquestó un álbum que Mon Laferte desde un inicio veía como un disco en el que deseaba mostrarse sencilla. “Primero dije, voy a hacer un álbum con solo los elementos que tenga aquí, tenía solo una guitarra acústica, me fui a comprar una armónica y dije: bueno solo voy a hacer un disco de guitarra y armónica. Comencé a componer canciones… dije: voy a componer estas canciones que me van a servir para salir adelante en la vida”.

Foto: Cortesía Universal Music.

Durante este proceso, la noticia de que Laferte estaba embarazada llegaría, y la inspiración ganaría terreno, poco a poco nuevos beats se integrarían: “Después me entusiasme, fui por una guitarra eléctrica, le puse la guitarra eléctrica, al final terminó siendo un disco como con más instrumentación”, destaca Laferte, resaltando también que es el primer disco en el que incluye temas en inglés y fue totalmente producido por ella.

“Este material es muy orgánico, también este es el primer disco que no tiene metales” Mon Laferte.

El estilo musical de este material responde a “lo que escuchaba en el momento en Los Ángeles. Me subía al auto, ponía la radio y sonaba mucha música folk, mucha guitarra, entonces me incliné por ese mood.

¿Por qué ‘1940 Carmen’?

“Estábamos en un Airbnb, literalmente es la dirección donde estábamos”.

Inspiraciones del sencillo: ‘Algo es mejor’

Parte de la letra sonaba en la vida de Laferte:

“Algo en mí cambió”

“Algo es mejor”

“Algo en mí cambió”

“Me gusta justamente eso, es muy simple la letra, solo en esas 3 frasecitas se resume mucho de cómo me siento hoy –Me siento feliz–. Llevaba mucho tiempo esperando la maternidad, deseándola y cuando sucedió es increíble, es un regalo, es una cosa maravillosa, me di cuenta de que mi cuerpo es mágico, no sabía que podía hacer esto”.

¿Qué tema tocó más tu corazón?

“Es la primera vez que hago canciones en inglés. Hay un tema que se llama “good boy”. Esta fue la primera canción que escribí de todo el álbum y la escribí en inglés. Es una de mis canciones favoritas, tiene un solo de guitarra que dura como 2 minutos, y es todo un viaje que hicimos con Sebastián el guitarrista”.

Esta canción tendría una frase de inspiración que comentaba Laferte con su guitarrista: “Quiero que pienses en la ocasión que más has amado en la vida y que eso lo diga tu solo”.

“Esa canción es muy especial para mí. También la canción ‘Niña’ es muy especial, la escribí cuando todavía no sabía lo del embarazo, pero lo deseaba con todas las ganas. No precisamente se llama así por que sea el sexo del bebé que espero”.

Actualmente Laferte se encuentra en gira por Estados Unidos “Laferte US tour”, combinando los escenarios con el embarazo, y ante la llegada de ‘1940 Carmen’, la cantautora transmite su alegría, sin dejar de comentarnos que se presentará en el Teatro Metropólitan el próximo 7 de diciembre.

