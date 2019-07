‘Game of Thrones’ rompe récord en los Emmy con 32 nominaciones

‘Game of Thrones’ es la serie más nominada de los premios Emmy 2019. Los premios que destacan a lo mejor de la televisión en Estados Unidos dieron a conocer sus nominados y la serie arrasó con 32 nominaciones en las categorías principales.

Aunque los fans no lograron convencerse con el cierre de su octava y última temporada, tal parece que para la Academia de Artes y Ciencias de la televisión de Estados Unidos, hay mucho que reconocer.

La serie, así como muchos de los actores del reparto de GOT, están nominados en categorías como: Mejor serie dramática, Mejor actriz en serie dramática, Mejor actor en serie dramática, Mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto, Mejor actriz invitada, entre muchas otras categorías.

No es la primera vez que la serie de HBO se impone en los Emmy. Con cada nueva temporada han venido múltiples nominaciones a una de las producciones más vistas de los últimos tiempos.

Los resultados de cada categoría se darán a conocer el próximo 22 de septiembre en la gala de los Emmy, donde seguramente la mayor cantidad de estatuillas será para ‘Game of Thrones’.

DRACARYS!#GameofThrones is the most nominated series at this year’s #Emmys, with 32 nominations. pic.twitter.com/cmPM3XonUE

— Game of Thrones (@GameOfThrones) July 16, 2019