Ryan Reynolds vende participación de su famosa marca de ginebra

Diageo anunció la compra de Davos Brands por 610 millones de dólares (mdd). Entre el portafolio de marcas que se incluyen en este acuerdo resalta la etiqueta de ginebra “Aviation American Gin”, de la cual Ryan Reynolds es copropietario.

Fue en 2018 cuando el actor de Hollywood compró una participación de la marca. Desde entonces, sus bonos han subido como la espuma gracias al genio creativo de Reynolds, quien ha dado origen a novedosas campañas de publicidad, las cuales han contribuido para hacer crecer rápidamente la fama de esta marca.

El acuerdo al que llegó Diageo incluye un pago inicial de 335 mdd, y el resto dependerá del desempeño de la marca durante la próxima década.

Today we are delighted to announce the acquisition of Aviation Gin and Davos Brands – we are looking forward to working with Ryan Reynolds and the Davos team to accelerate future growth @aviationgin @vancityreynolds @davosbrands: https://t.co/GvWXQeIm0E pic.twitter.com/51vcFeAYPq

