DeNuestraRevista: El espíritu de la creación se conjuga con Montblanc

En un universo en el que convergen la pasión por la escritura, la erudición, la elegancia y el tiempo, sólo la ruta de la innovación sustenta el actuar de quien sabe marcar tendencias. “La innovación de la casa se demuestra en todos los aspectos. Nuestra filosofía es ascender siempre al siguiente nivel de la creación”, afirma Nicolas Baretzki, CEO de Montblanc.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Para lograrlo, es imprescindible optar por rutas inexploradas. Así lo explica a Forbes Life el hombre al mando de Montblanc.

“El poder inspirador de las creaciones surge al asumir, de forma congruente, nuevos retos. Para encararlos, los preceptos de la curiosidad y la creatividad son fundamentales”.

Foto: Oswaldo Ramírez.

Con ese ímpetu innegable de elevación creativa, Montblanc se propuso motivar a las personas a reencontrarse con el conocimiento a través de las bibliotecas. La intención es “vivir”, desde el corazón de estos recintos, momentos íntimos que inspiren la construcción de nuevas historias personales. “Estos espacios donde se atesoran las palabras son emblemas que dibujarán el mañana de las nuevas generaciones”, expone Baretzki. Y acentúa: “Así, estamos vinculando nuestra firma con el futuro, inspirándonos en la escritura de una manera muy auténtica”.

Foto: Oswaldo Ramírez.

La colección de Montblanc Sartorial es una muestra fehaciente de este acercamiento. Ésta presenta accesorios sofisticados que evocan la serenidad de las bibliotecas, cuya tranquilidad es propicia para plasmar pensamientos y emociones en el papel, con un objetivo muy claro: que los

lectores del mañana pueden acceder a “manuscritos eternos”.

Baretzki enfatiza, además, una proeza de diseño infundida por la escritura y su peculiar relación con la visión automotriz de una marca igualmente emblemática: Montblanc Ferrari Stilema SPE Edición Limitada 599, una pieza que hizo del Ferrari Daytona SP3 una musa.

El diseño en conjunto, realizado bajo la dirección de Flavio Manzoni, director de Diseño de Ferrari, ha logrado plasmar los códigos estilísticos que distinguen a los automóviles del emblema de lujo italiano: arquitectura, aerodinámica, proporción, volumen y superficie. “Cuando platiqué con Manzoni [antes de emprender el proyecto], él me comentó que respeta mucho a Montblanc por su historia, su empreño en el arte de la escritura y la innovación, y me dijo que sería interesante hacer algo en conjunto. Me pareció buena idea y así surgió esta colaboración monolítica”.

¡DESCUBRE!

Zinédine Zidane: El nuevo embajador de Montblanc

Montblanc x Naruto: La colección que honra el conocimiento

Aportar aspectos de modernidad con un acercamiento más audaz a las nuevas generaciones, como parte de su storytelling, es prioritario para la evolución de Montblanc. Y México, revela Baretzki, desempeña un papel relevante en esa estrategia porque el mercado mexicano entiende muy bien el concepto de lujo.

“Contamos con un importante interés, por parte de los mexicanos, en nuestros accesorios de piel. El cliente mexicano es más joven, en comparación con el de otros mercados, como el europeo o estadounidense”, apunta.

Foto: Montblanc.

Nicolas Baretzki finaliza la entrevista hablando del nuevo capítulo que se escribe en la casa, esta vez, en la ruta digital: “Montblanc está entregando al cliente key concepts en todos los artículos, además de que pronto notaremos una constancia en la entrega de experiencias para el consumidor, las cuales formarán parte de una estrategia que estará centrada en la plataforma digital”.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter