Subastan reloj emblema y el famoso Lincoln de Elvis Presley

Kruse GWS Auctions, empresa dedicada a las subastas de activos de alto perfil, propiedades de celebridades, la familia real y venta de joyería fina, pone en subasta una colección de joyas personales de Elvis Presley y el coronel Tom Parker —quien fuera mánager de El Rey—, también dentro de las piezas destacan un Lincoln y una Harley Davidson.

Joyas y curiosidades de Elvis Presley y Tom Parker a subasta

De acuerdo con la casa de subastas, este lote de joyas estuvo perdida durante décadas y entre ellas se encuentra un reloj Tronosonic Baume & Mercier del coronel Tom Parker que le fue obsequiado por el hotel Hilton Las Vegas.

Este reloj es de oro amarillo de 18 quilates con un brazalete de eslabones dorados y un grabado en la parte posterior “To Coronel from all your Friends at the Las Vegas Hilton”. La oferta mínima es de 2 mil 600 dólares

Esta pieza, al igual que todas las que comprenden la colección perdida nunca fueron ofrecidas al público y contarán con una carta de Priscilla Presley, quien se desempeñó como consultora experta en dicha colección.

Foto: especial/Kruse GWS Auctions

En el lote también se encuentra la letra original “Heartbreak Hotel”, que fue escrita a mano por Mae Boren Axton y Tommy Durden, cuenta con una carta de autenticidad de James Spence Authentication y la oferta mínima es de 50 mil dólares.

Se trata de una maravillosa pieza de la historia musical ya que representa el despegue musical de Elvis Presley. Este sencillo que se convirtió en todo un éxito, justo cuando El Rey cambiaba de disquera y su carrera comenzó a despegar de la mano del apoyo y promoción que Mae Boren le dio en programas de radio.

Foto: especial/Kruse GWS Auctions

También se ofertarán más de 20 anillos de Elvis Presley—uno con forma de león de 18 quilates—, diversos brazaletes y relojes, gemelos una guitarra Comeback Special Hagstrom V-2, dos matrículas, una chaqueta de pana y satín, el televisor Sony de El Rey, así como el collar de pavo real que Presley le regaló a Linda Thompson.

Lincoln Continental y una Harley Davidson

Hay dos piezas que destacan en el lote de objetos de Elvis Presley que se subastarán:

Se trata de su Lincoln Continental de 1973, “la última limusina”, conducido por Elvis y que regaló a su amigo y miembro del Stamps Quartet, J.D. Sumner. El vehículo incluirá una copia del título a nombre de Elvis y una a nombre de J.D. Sumner. La Oferta Mínima es de 350 mil dólares.

Foto: especial/Kruse GWS Auctions

Otra pieza es una Harley Davidson FLH 1200 Electra Glide de 1976 de Elvis Presley. Se trata de la última motocicleta que compró El Rey que se conserva tal cual la adquirió.

Durante 30 años fue exhibida en el Murdo SD Pioneer Auto Museum y aún está registrada a nombre de Elvis. La oferta mínima es de 200 mil dólares.

Foto: especial/Kruse GWS Auctions

Todos estos productos y otros que pertenecieron a Elvis Presley y a Tom Parker serán subastados el próximo 27 de agosto en las instalaciones de la subastadora.

