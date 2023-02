Además de ‘Elvis’, otras producciones en las que hemos visto a Austin Butler

El actor estadounidense Austin Butler fue galardonado como ‘Mejor Actor‘ por su trabajo en la cinta Elvis (2022) en los Premios BAFTA 2023, organizados por la Academia Británica de Cine.

En enero de este mismo año, Butler ganó el Globo de Oro en la misma categoría y con ello se está perfilando como uno de los favoritos rumbo a los Premios Oscar 2023.

Foto: Warner Bros. Pictures

Aunque el actor ha ganado fama internacional por su interpretación de Elvis Presley en la biopic del Rey del Rock and Roll, también ha formado parte de otras producciones.

Un vida inesperada (2010)

Lux es una chica que ha vivido 15 años con diferentes familias que forman parte del sistema adoptivo temporal de Oregón y cuando por fin consigue la emancipación se encuentra con sus padres biológicos, lo que provoca que su independización sea rechazada.

En esta historia, Austin Butler interpreta a Jones Mager y aparece en 10 episodios. Si quieres conocer más sobre esta historia podrás verla a través de Paramount+.

Cambiadas al nacer (2011)

Esta serie narra la historia de dos niñas que fueron cambiadas al momento de nacer en un hospital. Mientras una creció con una familia rica, la otra lo hizo en un lugar menos afortunadao en donde padeció una meningitis que la dejó sorda.

Aunque la serie cuenta con cinco temporadas, Austin Butler solo aparece en 14 episodios que forman parte de la primera temporada.

The Carrie diaries (2013)

The Carrie Diaries cuenta la historia de juventud de Carrie Bradshaw, la protagonista de Sex and the City (1998), y devela cómo fue esta etapa de su vida durante los años ochenta, antes de que triunfara como columnista.

Aquí podrá ver a Austin Butler en el papel de Sebastina Kydd, quien aparece en 26 episodios que forman parte de la primera y segunda temporada. Esta serie la puedes ver a través de Apple Tv+.

Había una vez en Hollywood (2019)

Durante los años 60 la estrella olvidada de televisión Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) y su doble de acción, Cliff (Brad Pitt) intentarán adaptarse a los cambios que está sufriendo la industria para alcanzar el éxito en Hollywood, pero en su misión para lograrlo se cruzarán con una de las estrellas del momento, la actriz Sharon Tate, quien pronto será asesinada.

En esta cinta Austin Butler interpreta a Tex Watson, un integrante de la familia Manson. Si quieres verla la encontrarás disponible en Netflix.

