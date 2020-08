Huawei y Fashion Group of Mexico realizan conferencias sobre moda por Instagram

View this post on Instagram

HUAWEI Y FGI MEXICO Te invitan a conectarte este LUNES 24 de agosto en punto de las 7:00 pm a través de su cuenta @fgimexico a la primera plática del círculo de conferencias en las que se busca impulsar el talento local, y a través de la expertise de sus distinguidos miembros, dar a conocer cómo ha sido y hacia dónde va la adaptación de la industria de la moda ante una era digital. . . En esta ocasión de la mano de Vanessa Drummond @vanessadrummondvd , Teresa de Angoitia @teresadeangoitia Ernesto González @coronela.mx y Valeria Gómez @sundar.mx moderado por Brenda Jaret @brendajaetk tocaremos a fondo cuál es la alianza que la tecnología y diseño de accesorios tienen en esta nueva etapa digital. TE ESPERAMOS! . . #fgi #fgimx #huawei