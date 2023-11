Maquillaje de Catrina: Ideas sencillas y creativas

La Catrina es una de las figuras más asociadas con el Día de Muertos. Descubre cuál es el origen de la misma y algunas opciones para crear el mejor maquillaje de Catrina.

El origen de La Catrina

De acuerdo con el Fonart, esta figura fue creada por el pintor, ilustrador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, quien en su momento la nombró como “Calavera Garbancera” y la usó como una crítica social que hacía referencia a aquellas personas que negaban sus raíces indígenas y pretendían ser europeos.

En sus inicios la calavera no estaba vestida y utilizaba un gran sombrero como alusión a la pobreza en la que vivían los mexicanos. Fue hasta 1947 cuando el muralista Diego Rivera añadió este personaje en su obra ‘Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central’ y le dio el atuendo elegante que la caracteriza para también renombrarla como “La Catrina”.

Con el paso del tiempo, La Catrina se convirtió en un elemento representativo del Día de Muertos y en uno de los disfraces y maquillajes más utilizados por los mexicanos. Si buscas inspiración para crear tu propio atuendo, aquí te compartimos algunas opciones.

Maquillaje de Catrina

Media cara

Si no quieres pintar tu rostro por completo puedes optar por un maquillaje de Catrina de media cara. En este caso, tendrás que aplicar pequeños trazos alrededor de tus ojos, sobre tus pómulos, nariz y boca e implementar tantos detalles como lo desees. Para darle un plus a tu look te recomendamos agregar algunas piedras.

Pedrería

Otra opción para no llevar tanto maquillaje es utilizar pedrería. Para lograr el efecto deseado, intenta distribuir equitativamente estas piezas por el contorno de tus ojos, frente y barbilla. Otro consejo es usar piedras de diferentes tamaños.

Maquillaje neón

El maquillaje neón es la mejor opción para un evento de noche. En este caso deberás pintar tu rostro con una base blanca y contornear tus ojos con color negro. Los detalles decorativos tendrás que hacerlos con delineadores o pintura neón para que brillen en la oscuridad. Deja que tu creatividad vuele.

Clásica

Si lo que buscas es recrear un maquillaje de Catrina clásico aplica sobre tu rostro una base blanca o de dos tonos más claros que tu piel para crear un efecto pálido, después pinta dos círculos negros alrededor de tus ojos y agrégale sombra a tus párpados del color de tu preferencia. Finalmente, añade algunas decoraciones en tu frente, boca y mentón. Como un plus, no olvides colocar algunas flores coloridas en tu cabello.

