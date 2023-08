Las 5 reglas de Coco Chanel para lograr la elegancia

¿Qué es la moda Y2K y cómo llevarla?

Sin duda Gabrielle Chanel, mejor conocida como Coco Chanel, pasó a la historia como una de las diseñadoras de moda francesas cuyo legado se mantiene vigente. Si algo que caracterizó a esta mujer de familia humilde que escaló hasta convertirse en un referente en la industria de la moda, fue su estilo elegante.

Hay quienes apuntan que Coco Chanel fue una mujer que se adelantó a su época, ya que su trabajo contribuyó a cambiar el papel de la mujer con normas de estilo que no eran contempladas en el momento de la historia que le tocó vivir; sin embargo, lo usó a su favor para crear diseños que hoy son considerados emblemas del buen vestir.

Para recordarla retomamos 5 reglas básicas de moda que nos dejó una grande de la alta costura parisina:

La comodidad no está peleada con la elegancia

Foto: Mizuno K/Pexels

Para Coco Chanel la comodidad no significaba que no pudieras lucir elegante, así que se oponía a las prendas ajustadas que marcaron la Belle Époque y una frase que representa esto es “La libertad siempre es elegante” o “El lujo debe ser cómodo, si no, no es lujo”.

El color negro y blanco

Foto: Masha Raymers/Pexels

Chanel probablemente sea la mujer que logró que el negro fuera considerado un color con estilo más allá de ser considerado un color de luto. Para ella, este color representaba elegancia, de ahí la frase “Yo impuse el negro. Todavía es un color fuerte hoy en día. El negro arrasa con todo lo que hay a su alrededor” o “Las mujeres piensan en todos los colores excepto la ausencia de los mismos. El negro lo tiene todo. Y también el blanco. Su belleza es absoluta. Representan la perfecta armonía” y hasta la fecha lo sigue siendo.

La belleza y el alma

Foto: xusenru/Pixabay

Coco Chanel era considerada una figura en el mundo de la moda, mismo que parecía plasmar en cada una de sus piezas, pero para ella la modestia era un signo de elegancia y creía que “la belleza debería comenzar en el alma y el corazón, de otra manera los cosméticos son inútiles”.

Simplicidad

Foto: donterase/pixabay

“La simplicidad es la clave de la verdadera elegancia”, y vaya que tenía razón, ahora vemos looks tan sencillos en el mundo de la moda que llaman la atención, además que dan muestra de lo que es el buen gusto. Ella misma fue una fiel representante de lo que decía y creaba, con atuendos que se mostraban simples y a la par elegantes.

Nunca debe faltar el perfume

Foto: NoName_13/Pixabay

“Una mujer sin perfume es una mujer sin futuro”, solía decir Coco Chanel ya que para ella el perfume se trataba de un accesorio básico, por ello decía que “El perfume anuncia la llegada de una mujer y alarga su marcha”.

Estas reglas básicas de Coco Chanel en el mundo de la moda son la herencia que nos dejó una mujer que luchó por sus sueños y los consolidó como tendencias que prevalecen hasta nuestros días.

