‘After Hours’, el concierto de The Weeknd grabado cinematográficamente  

Con más de 30 canciones, The Weeknd ha lanzado After Hours (Live at SoFi Stadium), su primer disco en directo, en donde el cantante regala a sus fans un disco donde disfrutar de su voz y el ambiente que se genera en uno de sus conciertos emblemáticos.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

El álbum After Hours (Live at SoFi Stadium) está compuesto por 31 canciones que interpretó en noviembre pasado durante su gira After Hours Til Dawn por Los Ángeles.

El concierto completo de The Weeknd se encuentra en Spotify, pero si desea vivir una experiencia completa debes saber que el concierto también fue grabado en video por lo que sus fans podrán encontrarlo en HBO y disfrutar de esta experiencia única, ya que fue rodado cinematográficamente para llevar al espectador directo al escenario.

Además de After Hours (Live at SoFi Stadium), está previsto que The Weeknd muy pronto haga su debut como actor y creador de la serie The Idol, así como escribir y producir su película junto al director Trey Edward Shults, que sería protagonizada por él mismo y la actriz Jenna Ortega.

Por si fuera poco, The Weeknd realizó una nueva colaboración con Ariana Grande, la cual se suma a sus dos anteriores éxitos Love me harder, Off the table y Save your tears remix.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter