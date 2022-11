Mariah Carey: del Halloween a la Navidad

Mariah Carey no sólo se ha posicionado como una de las cantantes más afamadas, también se ha convertido en un ícono de la navidad gracias a los diferentes temas que ha dedicado a esta época.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Este 2022 la cantante estadounidense dio por iniciada la temporada navideña a través de una publicación en Instagram, en donde se le puede ver disfrazada como una bruja, mientras pedalea en una bicicleta fija, para después convertirse en la señora Claus.

Los éxitos navideños

De acuerdo con diferentes listas nacionales e internacionales, los temas de Mariah Carey se ha convertido en los más escuchados durante la época decembrina.

Uno de los éxitos navideños más emblemáticos de la cantante es ‘All I Want For Christmas Is You‘, un tema que fue lanzado en 1994 y que, ha pesar del tiempo, ha logrado mantenerse entre las playlist decembrinas. A largo de tres años seguidos (de 2019 a 2021) esta canción se ha mantenido en el top del Hot 100 de la lista Billboard.

Otro de ellos es ‘Fall In Love At Christmas‘, un tema que Mariah Carey interpreta junto a Khalid y Kirk Franklin. Mismo que se estrenó en 2021 y que forma parte del especial navideño de Apple TV+ titulado como Mariah’s Christmas: The Magic Continues.

Entre la selección navideña de Mariah Carey también se puede escuchar ‘Miss You Most‘, un tema que fue lanzado en 1994 a través del álbum Merry Christmas, mismo al que pertenecen ‘All I Want For Christmas Is You‘ y ‘Jesus Born On This Day‘.

Aunque la navidad no lo es todo, pues a lo largo de su carrera, la intérprete de ‘Without You‘ ha logrado posicionar 19 temas en la lista de hits de los Billboard y ha vendido más de 200 millones de discos alrededor del mundo.

¡No te lo puedes perder!

Destinos mexicanos para pasar una Navidad sorprendente

Descubre los árboles de Navidad más elegantes del mundo

Un plus navideño

Este año las canciones no lo serán todo, pues Mariah Carey también anunció el lanzamiento de su próximo libro infantil, títulado como The Christmas Princess en donde narra la historia de la pequeña Mariah.

El libro fue escrito por la cantante y por Michaela Angela Davis, además, cuenta con ilustraciones de Fuuji Takashi y estará a la venta a partir de este 1 de noviembre.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter