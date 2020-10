Un lazo musical entre hermanas se transformó en un proyecto solista que toca los rincones del mundo en su paisaje sonoro. Desde los impactantes fiordos de Nueva Zelanda ha llegado el álbum debut de Oriana Setz, cantautora ecuatoriana de indie folk. Las culturas que ha descubierto en su travesía por la industria musical se muestra en “Metamorfosis”, contando su propia historia.

Hace unos cinco años que la artista dejó Ecuador, sin embargo, estas raíces le acompañan a través del folclor mezclado con elementos y arreglos diversos que exploran varias nacionalidades. Exponente del movimiento musical AlterLatino, su talento por la lírica y el canto muestran un lado diferente de lo que podría convertirse la música latinoamericana.

“Hay mucha movida nueva que es como una mezcla de pop latino hacia lo alternativo. Hacen una conferencia anual en Nueva York donde ha habido cosas increíbles,” compartió Oriana Setz en entrevista para Forbes Life. “Es un espacio muy creativo lleno de artistas latinos que han salido de sus países pero los llevan en su música”.

En “Metamorfosis”, la producción bilingüe de siete canciones explora el proceso de aprendizaje de encontrarse con una ciudad con comunidades diversas. Tras atender Berklee College of Music con beca completa, su carrera ha estado profundamente marcada por los músicos que conoció y sus países de origen.

“Cuando vives en Boston, no puedes huir de la diversidad y eso me encanta. Este álbum lo escribí durante una época de mi vida con muchísimos cambios: shock cultural, barreras de lenguaje, la forma de vivir y pensar,” reflexionó Oriana. “Una puerta gigante se abrió y eso me inspiró a explorar. Fue como adentrarse en esos cambios y procesos. A veces puede ser doloroso y a veces un poquito mas fácil”.

Explorando el folclor latino desde ciudades multiculturales, indaga en su propia herencia, añadiendo instrumentos autóctonos como la flauta quena. Sin embargo, con más de 20 músicos de 13 países en la producción y grabación del álbum, lleva el experimento a un nivel global. Se hacen presentes ritmos culturales muy particulares que se fusionan con el jazz, lo-fi y pop.

La canción “Pieza Perdida”, como ejemplo, integra la chacarera argentina que llevó el compositor Ramiro Marziani al estudio. “Es un ritmo que no había tenido el placer de conocer hasta que tuve el placer de juntarme con músicos de varias partes del mundo, y siempre es importante para mi que no solamente lean esa música, sino que traigan parte de lo suyo”.

Desde influencias andinas, hasta un irreverente jazz y pop estadounidense con percusiones caribeñas, acordeones franceses y toques mediterráneos, concreta una fantasía indie que explora temáticas muy personales. ¿Lo único que falta? Una probadita de la cultura Maorí, que posiblemente será el próximo experimento de Oriana Setz.

“Metamorfosis” ya está disponible en todas las plataformas.

