U2: Songs of Surrender, reminiscencias que se hacen presentes

Hoy, 17 de marzo, día de San Patricio, la banda irlandesa U2 nos presume su nuevo trabajo de estudio: Songs of Surrender.

El nuevo material de la banda lidereada por Bono consiste en un concepto donde han regrabado 40 de sus canciones clásicas que comprenden sus más de 40 años de trayectoria, desde el punto de vista del siglo XXI; un ejercicio musical bastante interesante que tiene intrigados a sus fans.

La producción discográfica fue curada y producida por The Edge, quien anteriormente dijo sentir curiosidad por saber cómo sería traer sus primeras canciones al presente, una forma de reinventarlas en este siglo, convirtiéndose en una obsesión para el guitarrista.

En Songs of Surrender tendrás la oportunidad de revivir viejos clásicos de U2 como With Or Without You, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday y One, pero con un refresh acorde a los nuevos tiempos, con nuevos arreglos y en algunos casos cambiando la letra original.

Algo particular de esta recopilación es que los 40 temas se dividen en cuatro álbumes separados, cada uno lleva el nombre un miembro de U2.

Más de U2 en dos tiempos

Por si Songs Of Surrender no fuera suficiente, Island Records e Interscope han dado a conocer algunos detalles de U2SOS40, un proyecto de colaboración único en el que 40 artistas y creadores de todo el mundo fueron invitados para realizar una pieza de 1 minuto, cada una con la banda sonora de una canción de U2 regrabada, esto con el objetivo de conmemorar la salida de su nuevo álbum y en donde participan personalidades como Alana O´herlihy, Tanima Mehrotra o Ben Elias.

Asimismo, este día la plataforma Disney+ estrena el documental ‘Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming’ con David Letterman, donde se muestra al presentador estadounidense durante su primera visita a la capital irlandesa acompañado por los miembros de U2 y se les une a un concierto.

