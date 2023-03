Las 3 canciones más sonadas de Tame Impala

Como parte de la gira Slow Rosh Tour, la banda multiinstrumentista australiana Tame Impala ofrecerá dos presentaciones en México este 10 y 11 de marzo en el Palacio de los Deportes. Y para que puedas prepararte para este gran espectáculo, te decimos cuáles son las canciones más sonadas de estos artistas, según spotify.

3 de las canciones más sonadas

‘The Less I Know The Better’

‘The Less I Know The Better‘ es quizá la canción más conocida de Tame Impala y fue lanzada en 2015 con el cuarto álbum, Currents. Sin embargo, dicho tema estuvo a punto de no ser parte de la banda, pues el mismo Kevin Parker se la ofreció a su amigo, el produtor Mark Ronson, quien en ese momento estaba trabajando en el álbum Uptow Special (2015) y decidió rechazarlo.

Actualmente, esta canción cuenta con más de un millón de reproducciones mensuales.

‘Borderline’

La serie de remixes de ‘Borderline’ continúa su travesía y el single más reciente es el que se lanzó en 2020, el cual se desprende del álbum The Slow Rush (2020) y cuenta con la participación de Devonté Hynes de Blood Orange, quien se encargó de producirlo y sumarle algunas capas de guitarra, bajo y sintetizadores.

De acuerdo con las cífras de spotify este tema cuenta con alrededor de 397,655,216 reproducciones al mes.

‘Feels Like We Only Go Backwards’

‘Feels Like We Only Go Backwardses’ es el segundo sencillo del segundo álbum Lonerism (2015), fue lanzada en octubre y tal como mencionó Kevin Parker en una entrevista para Broken Record Podcast, la canción está inspirada en el tema ‘Walk in the Park‘ de Beach House.

Aproximadamente cuenta con 387,166,700 escuhas mensuales en la plataforma de spotify.

¿Estás listo para disfrutar el Slow Rosh Tour de Tame Impala?

