The Killers presenta sexto álbum de estudio “Imploding The Mirage”

Después de una larga espera, por fin ha llegado el esperado álbum por el legendario grupo de rock The Killers. “Imploding The Mirage”, cuyo lanzamiento estaba originalmente programado para finales de mayo, llega con el sello de la banda resonando en cada tema: una mezcla de pop, heartland rock y toques de new wave. Y aunque es el primer disco que no cuenta con la participación de Dave Keuning, guitarrista fundador, no faltan las guitarras que los han colocado a la par de grupos como The Strokes.

Brandon Flowers se apodera de la música, navegando una evolución que no deja atrás la esencia del grupo, mostrando su capacidad de reinventarse. Los clásicos y eufóricos coros que han construido los grandes éxitos de The Killers vuelven con los sintetizadores que han marcado su particular rock, hacia un estilo más sintético que se ha convertido en tendencia en los últimos años. Y demuestran, sin duda alguna, que la espera valió la pena.

Co-producido con Jonathan Rado y Shawn Everett, el disco cuenta con colaboraciones diversas: Weyes Blood y k.d. lang aparecen en ‘My God’ y ‘Lightning Fields’, mientras que Lindsey Buckingham (Fleetwood Mac) se encarga de la guitarra en “Caution”. Una variedad de artistas aparecen en los créditos del álbum, entre ellos, Adam Granduciel del grupo The War on Drugs.

Un recorrido por los panoramas que han acompañado a The Killers en su trayectoria musical nos transporta desde Park City, a través del desierto de Nevada, hasta la ciudad de los pecados en Las Vegas y las enormes letras de Hollywood. Las 10 canciones, donde el proceso de grabación se vio notoriamente complicado y tuvo constantes aplazamientos desde el anuncio del álbum, vienen cargadas de inspiración en forma de poderosos himnos que ya se han posicionado como nuevos clásicos imperdibles.

El día anterior al estreno del álbum, Brandon Flowers y Ronnie Vannucci Jr. se conectaron vía livestream con sus seguidores para presentar el video oficial de ‘My Own Soul’s Warning’, uno de los sencillos que antecedió el esperado lanzamiento y con el que arranca el disco. Después de tres años sin lanzar música nueva, “Imploding The Mirage” fue recibido con euforia por los fans del grupo, y se perfila para convertirse en uno de los mejores discos del 2020.

Escúchalo aquí:

Te puede interesar:

Julieta Venegas se prepara para tomar el escenario en un concierto virtual

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí